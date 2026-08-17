Murcia ya ha ejecutado el 98% de fondos Next Generation, a quince días del cierre de plazo

La Región de Murcia ya ha resuelto ayudas de los fondos Next Generation por valor de 796 millones de euros, el 98,2 por ciento de los 811 millones que tenía asignados en este programa, que cierra su plazo operativo el próximo 31 de agosto.

Esta ejecución sitúa a la Región entre las comunidades autónomas con mayor grado de ejecución de estos fondos Next Generation, según se desprende de los datos de la plataforma Elisa, la herramienta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), actualizados a 30 de junio de 2026.

La gestión de estos fondos ha beneficiado ya a 53.590 ciudadanos, empresas y entidades de la Región, tanto a través de las convocatorias gestionadas por la Comunidad Autónoma y las entidades locales como de las ejecutadas directamente por el Gobierno de España.

Así, según la administración regional, del total de adjudicatarios, el 65,7 por ciento corresponde a microempresas y pymes, el 32,9 por ciento a hogares, y el 1,2 por ciento restante a fundaciones y otras entidades.

Entre las principales actuaciones financiadas por estas ayudas destacan los 53,8 millones de euros destinados al autoconsumo y almacenamiento energético residencial, de los que ya se ha ejecutado el 86 por ciento.

Además, la Comunidad ha invertido 35,1 millones de euros en proyectos de movilidad sostenible, entre ellos la adquisición de autobuses eléctricos.

En el ámbito educativo, los fondos europeos han permitido digitalizar 9.398 aulas en centros educativos y poner en marcha 48 aulas de tecnología aplicada para la Formación Profesional en 26 municipios.

Asimismo, los Planes de Sostenibilidad Turística han ejecutado ya 55 millones de euros para modernizar destinos en una veintena de municipios, lo que supone más del 86 por ciento de los 63,7 millones de euros asignados.

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"La prioridad del Gobierno regional no era únicamente ejecutar los fondos, sino convertirlos en proyectos útiles que mejoran la vida de los ciudadanos y refuerzan la competitividad de la Región", ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón.