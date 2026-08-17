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El 19.726, la fecha de la final del Mundial, se agota en las administraciones de lotería de la Región de Murcia

El 00.106, que recuerda el minuto del gol que dio el título a España, también despierta interés en las administraciones murcianas

Décimos de la Lotería de Navidad de 2024.

Décimos de la Lotería de Navidad de 2024. / EFE

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Juanjo Ramírez

Juanjo Ramírez

La segunda estrella de España también ha llegado a la Lotería de Navidad. El 19.726, el número que reproduce la fecha del 19 de julio de 2026, día en el que la Selección Española se proclamó campeona del mundo, ya se encuentra agotado en la Región de Murcia. Así lo confirman desde dos de las administraciones más emblemáticas de la Comunidad, El Gato Negro, en Murcia, y El Perolo, en San Pedro del Pinatar, donde ya no quedan décimos de una combinación que se ha convertido en una de las más buscadas tras la final.

Pero el 19.726 no es el único número que ha dejado el Mundial en los mostradores. En El Gato Negro explican que también se está notando el interés por el 00.106, relacionado con el minuto en el que llegó el gol que terminó dando el título a España. La misma combinación aparece en El Perolo. Desde la administración pinatarense apuntaban también al 00.106 como otro de los números vinculados al triunfo de la selección y, en el momento de realizar la consulta, todavía quedaban dos décimos disponibles.

Más allá del fútbol, lo que están observando las administraciones permite apreciar un cambio en la forma de escoger número. Desde El Perolo explican que las terminaciones han perdido parte del protagonismo que tenían tradicionalmente y cada vez son más los clientes que buscan fechas concretas. Entre las consultas de este verano han aparecido, por ejemplo, fechas relacionadas con acontecimientos de actualidad, como el terremoto en Venezuela o el eclipse, además de las habituales fechas personales, como nacimientos o aniversarios.

Las terminaciones, no obstante, siguen teniendo sus fieles. Si hubiera que señalar algunas de las que todavía despiertan interés, desde El Perolo mencionan el 13 y el 69, aunque insisten en que la tendencia ha cambiado: el comprador busca ahora más una fecha que una determinada terminación. En El Gato Negro, además, señalan que el número que más se repite entre sus clientes es el 75, uno de los más demandados en su administración.

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El Mundial ofrece este año un ejemplo especialmente claro. Primero fue el 19.726, convertido en recuerdo de la fecha de la final y ya agotado en la Región. Ahora, quienes llegaron tarde todavía tienen otra posibilidad relacionada con aquella noche: buscar el 00.106, el minuto en el que se produce la victoria de España.

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