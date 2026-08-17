Las empresas regionales aumentan su presencia en América

El Gobierno regional ha desarrollado durante los primeros meses del año cuatro acciones de promoción en América, en las que han participado un total de 33 empresas de la Región de Murcia, "con el objetivo de consolidar posiciones comerciales y abrir oportunidades en sectores agroalimentarios, tecnológicos y de alto valor añadido", explica la Comunidad en una nota de prensa.

Las actuaciones han sido promovidas por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con las Cámaras de Comercio en el marco del Plan de Promoción Exterior.

Las acciones comerciales desarrolladas este año han incluido la participación en Blueberries Perú y Fruit Attraction São Paulo, una misión tecnológica a San Francisco y Silicon Valley vinculada al encuentro Startup Grind Conference, y una misión comercial a Estados Unidos para empresas de alimentación, vino, productos ecológicos y gourmet.

Las exportaciones regionales al continente americano alcanzaron los 508,84 millones de euros entre enero y mayo. La Región ocupa la octava posición entre las provincias exportadoras españolas a esta zona, con una cuota del 3,27 por ciento de las exportaciones nacionales.

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Estados Unidos continúa siendo el principal destino regional en el continente, con 223,69 millones de euros, seguido de Brasil, México, Chile, Canadá, República Dominicana y Perú.