Política
Antelo y Virginia Martínez señalan a PSOE y Vox por "ceder ante Marruecos": "Quien entrega nuestra soberanía traiciona a España"
Los diputados llevarán a la Asamblea Regional una iniciativa para defender «cada palmo de nuestro territorio nacional» y advierten: «Nunca, bajo ningún concepto, cederemos ni un centímetro de nuestra nación»
L. O.
Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez han anunciado que llevarán a la Asamblea Regional una iniciativa en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España frente a las pretensiones de Marruecos.
Antelo y Martínez han mostrado su preocupación por «las declaraciones y los hechos del Partido Socialista y de Vox» respecto al Sáhara y han rechazado cualquier posición que suponga avanzar en la cesión de su soberanía a Marruecos.
«Nos preocupan mucho las declaraciones y los hechos del Partido Socialista y de Vox, que dicen que hay que ceder la soberanía del Sáhara a Marruecos», han señalado.
Los diputados advierten de que España no puede continuar realizando concesiones ante «un país que claramente quiere anexionarse Ceuta, Melilla y las Islas Canarias» y consideran que cualquier cesión ante Rabat debilita la posición española y pone en riesgo los intereses nacionales.
«Ceuta, Melilla y Canarias pertenecen a la integridad territorial de nuestra nación. Todos aquellos que apoyan estos términos son traidores a la nación española», han aseverado.
Por este motivo, Antelo y Martínez llevarán una iniciativa a la Asamblea Regional para defender la unidad de España, la soberanía nacional y la integridad territorial frente a cualquier pretensión exterior. «Vamos a defender cada palmo de nuestro territorio nacional y lo defenderemos con lo que haga falta», han afirmado. «Con la soberanía nacional no se negocia».
Antelo y Martínez defienden una política exterior que anteponga los intereses de España y advierten de que las relaciones con Marruecos jamás pueden construirse a costa de comprometer la soberanía o la integridad territorial española.
«Queremos dejar un mensaje muy claro a los aliados de Marruecos, tanto en el ámbito nacional como internacional: nunca, bajo ningún concepto, cederemos la soberanía ni siquiera de un centímetro de nuestra nación», han sentenciado.
«España no se trocea, España no se entrega y la soberanía nacional no se negocia. Cada centímetro de España se defiende», han concluido Antelo y Martínez.
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