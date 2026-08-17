Alertan de la venta de pasta con mostaza no declarada en la etiqueta en la Región de Murcia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido de la puesta a la venta en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y País Vasco de un lote de pasta alimenticia de tipo "cabello de ángel" de la marca TRIA por contener mostaza no declarada en el etiquetado.

El lote afectado es el L10/2025SHN, con fecha de consumo preferente 16/10/27, envasado en bolsa de plástico de 500 gramos y a temperatura ambiente, y procedente de Marruecos.

La Aesan no descarta que exista redistribución del lote a otras comunidades autónomas, más allá de las cinco inicialmente informadas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a la mostaza que pudieran tener el producto afectado se abstengan de consumirlo.

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Su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.