La Región de Murcia volverá a competir este lunes en el Grand Prix 17 años después

Uno de los programas del verano por excelencia, como el Grand Prix, volverá a tener sabor murciano este lunes. Han tenido que pasar 17 años para que un municipio de nuestra Región compita en dicho espacio, remontándonos 2009, cuando tanto Santomera como Ceutí formaron parte de la lista de localidades elegidas.

Se trata de la primera vez desde en esta segunda etapa del programa, que durante varios años dejó de emitirse, y que ha sido relanzada por RTVE. En este caso, el representante murciano será Blanca. La localidad de la Vega Alta del Segura se medirá a Muros, un municipio de la provincia de La Coruña.

Al mismo tiempo, este medio ha podido averiguar en exclusiva algunos de los detalles que se vivieron durante la grabación, entre ellos el duelo entre el alcalde de Blanca, Pablo Cano, y el padrino de Muros, Mario Vaquerizo, en la prueba de la 'Patata Caliente'.

Blanca cuenta esta edición con la periodista y presentadora Lourdes Maldonado como madrina, quien acompañará al pueblo murciano durante toda su participación en el concurso.

Difícil misión tendrán intentando igualar la hazaña de sus compañeros de comarca, Ricote, que ganó el Grand Prix de 2007, imponiéndose a Motilla del Palancar en la gran final por 32-19.

En la página web del Ayuntamiento de Blanca se puede consultar el listado de concursantes del equipo, compuesto por 15 hombres y 15 mujeres empadronados en el municipio.

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Dónde y cuándo ver el programa

El programa, presentado por Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla, se emitirá a partir de las 21.45 horas del lunes, 17 de agosto en La 1 y RTVE Play.