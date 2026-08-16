La Región de Murcia envía un helicóptero para apoyar el operativo desplegado en el incendio forestal de Huesca

Controlar los incendios forestales es cada vez más difícil. En la mayoría de grandes fuegos que se desencadenan en España, las labores de los efectivos terrestres no pueden ir mucho más allá de contener la devastación de unas llamas imparables.

Por esto, ante cada emergencia los servicios se movilizan con medios aéreos para 'bombardear' con agua la zona del siniestro. Ya en alguna ocasión los agentes han relatado "colas de aviones y helicópteros" para recoger agua.

La Región de Murcia no ha hecho la vista gorda y ha enviado un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para la extinción de incendios. De esta manera, se suma a un despliegue en el que ya trabajan más de mil efectivos procedentes de distintos puntos del territorio nacional y del extranjero.

Todas estas muestras de solidaridad se producen ante la voracidad del fuego y porque el Gobierno de Aragón activó el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga.Se trata de un sistema mediante el cual se permite la ayuda exterior, está especialmente enfocado en el aspecto internacional.

Llamas y humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España) / Ramón Comet - Europa Press

La decisión fue tomada para solicitar que bomberos terrestres franceses dieran relevo a los medios españoles que se encuentran luchando contra el fuego en Las Peñas de Riglos, lugar en el que se originó y desarrolla en incendio.

El resto de Comunidades Autónomas del país peninsular dieron un paso al frente y han enviado especialistas para reforzar la defensa. Concretamente, han enviado equipos Cataluña, Navarra, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Por el lado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fueron desplegados seis medios aéreos y una brigada para apoyar las labores de extinición

Los agentes sobre el terreno informaron de que esperan una jornada menos intensa tras una difícil tarde de sábado en la que "la noche se hizo larga". El fuego lleva seis días activos y ya ha calcinado unas 17.000 hectáreas.

Ayuda internacional

Por otra parte, los dispositivos han roto las barreras nacionales: es fundamental la colaboración comunitaria. Este que ha tenido lugar en Huesca no ha sido una excepción; Francia ha enviado personal y medios aéreos, además de alrededor de 100 bomberos con los que dio respuesta al mencionado mecanismo

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Asimismo, no solo llega asistencia desde países cercanos desde un punto de vista territorial. Ucrania también forma parte de este despliegue, puesto que envío varios aviones anfibios especializados.