Los problemas de visión repuntan en verano en la Región: "Los niños son los grandes olvidados en la protección ocular"

La climatización debido a las altas temperaturas, la exposición continuada a las pantallas y la radiación ultravioleta son algunas de las amenazas que enfrentan los ojos de los murcianos en verano, siendo esta la época del año en la que los ópticos y optometristas registran mayores incidencias por problemas visuales. La afección más común en el periodo estival es el síndrome del ojo seco, aunque, también pueden aparecer lesiones y quemaduras en partes internas o externas del ojo si no se protege de forma adecuada.

David Díaz, miembro del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia, señala a "la cantidad de sol que recibimos, en la playa o la montaña, además del calor" como causantes habituales del ojo seco. Este problema, explica que se manifiesta mediante "la sensación de tener algo dentro del ojo esa sensación de arenilla, de un cuerpo extraño de tener que parpadear con frecuencia o también en el cansancio y la sensación de no haber dormido". Por lo que las personas que sufren este problema, a menudo, recurren a "tener que cerrar los ojos para encontrar alivio".

No obstante, el ojo seco añade Díaz, que también puede aparecer por "la exposición a las pantallas". En este caso, el ojo seco se manifiesta "con mayor frecuencia en personas que trabajan en oficinas, ya que muchas veces los descansos consisten en mirar otra pantalla, la del móvil normalmente. Lo que sucede cuando estamos delante de pantallas es que disminuye la frecuencia del parpadeo".

La temperatura óptima para la vista es de 27 grados David Díaz — Óptico-Optometrista

"Estamos tan concentrados mirando lo que estamos viendo o lo que estamos haciendo que dejamos de parpadear y eso es otra vez otra piedra en esa montaña del ojo seco", explica Díaz, que opina que la cantidad máxima de horas que deberíamos pasar frente a las pantallas es de "cuatro horas al día". Dada la dificultad de esta condición debido a los trabajos o hábitos de las personas, subraya que "lo que hay que hacer es parpadear con frecuencia y utilizar lágrimas artificiales para hidratar la superficie ocular".

El óptico y optometrista David Díaz. / L.O.

Asimismo, comenta que las lágrimas artificiales se pueden conservar en la nevera para que "hidraten y aporten frescor al ojo en verano, ya que la temperatura óptima para la vista es de 27 grados".

Daños internos

Por otra parte, la exposición prolongada al sol sin la protección adecuada es la causa de la fotoqueratitis, "una quemadura solar que puede afectar a la córnea, pero es más grave si se produce en la retina", explica Díaz. A estos problemas derivados del calor hay que añadir que en los últimos años son frecuentes los episodios de polvo en suspensión o contaminación a través del aire, lo cual, comenta Díaz, que hace que "aumenten los casos de conjuntivitis".

Además, la radiación ultravioleta puede causar un daño acumulativo en el ojo y aumentar el riesgo de determinadas patologías a largo plazo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 5% de la carga mundial de cataratas puede atribuirse a este tipo de radiación. Por otro, otras condiciones ambientales propias del verano como el cloro, el agua salada o las cremas solares pueden irritar la conjuntiva; y la arena y otras partículas en suspensión pueden provocar pequeñas abrasiones en la córnea.

La combinación de estos factores puede tener un impacto mayor en personas con síndrome de ojo seco, blefaritis u otras alteraciones previas. La blefaritis es la inflamación de los párpados y normalmente afecta a ambos ojos.

Estos peligros que amenazan los ojos de los adultos, también se hacen patentes en los niños con mayor intensidad, si cabe, según Díaz, ya que "no nos preocupamos de ellos, de ponerles gafas, gorras… Por ello, los niños son los grandes olvidados en la protección ocular".

No obstante, descuidar la salud visual de los más pequeños podría ocasionarles problemas en el futuro como las cataratas. Esto se debe a que sus cristalinos "son más transparentes y esta es la lente que tenemos viva dentro del ojo y una parte que también sufre mucho en verano". Por este motivo, Díaz insiste en la importancia de "equiparlos con gafas homologadas y adquiridas en un establecimiento óptico y con gorras".

"Ceguera irreversible"

El último fenómeno en incorporarse a la lista de amenazas para la vista en la Región de Murcia fue el eclipse del pasado día 12 de agosto. Díaz advierte que "este año ha habido un ‘boom’ con este acontecimiento, mucha gente ha comprado ya sus gafas sabiendo que en los dos años siguientes también hay eclipses".

Asimismo, destaca que "es importante usarla bien y más en la Región, ya que en un eclipse parcial hay más riesgos que en el total en el que hay una ventana de unos pocos segundos en el que se pueden retirar las gafas".

El uso incorrecto o "quitarse las gafas en algún momento puede producir ceguera irreversible". Esto señala que sucede como consecuencia de "la cantidad de energía que tiene el sol y que entra en nuestros ojos y puede provocar quemaduras en la retina".

El Servicio Murciano de Salud (SMS) atendió el miércoles 12 de agosto a 32 personas por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse, sin que ningún caso fuera grave, requiriera ingreso hospitalario o intervención quirúrgica, según informó el jueves la Consejería de Salud.

Una de las personas afectadas por mirar el eclipse sin las gafas adecuadas asevera que sufrió "irritaciones en los ojos por mirar unos diez segundos", pero estos problemas no se manifestaron "hasta la mañana del día siguiente" que tuvo que acudir a su centro médico en el que le advirtieron de que "tenía la córnea irritada".