Del monte a la laguna: el plan de 281 millones para salvar el Mar Menor

Cada episodio de lluvias intensas repite el mismo recorrido. El agua baja por ramblas y laderas, arrastra tierra, sedimentos y nutrientes y acaba desembocando en el Mar Menor. Ese trayecto, agravado durante décadas por la transformación del territorio, es el punto sobre el que la Comunidad Autónoma quiere actuar con una estrategia que deja de centrarse exclusivamente en la laguna para intervenir sobre toda la cuenca que la alimenta.

Ese es el objetivo del Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal y de Actuaciones de Urgencia en la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POHFMM), un documento estratégico que culmina varios años de trabajo técnico y plantea una inversión superior a 281 millones de euros para desarrollar 48 actuaciones durante los próximos 16 años. El ámbito de actuación abarca 1.215,5 kilómetros cuadrados, prácticamente toda la cuenca vertiente, con la finalidad de reducir la erosión, controlar las escorrentías y limitar la llegada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

La principal diferencia respecto a otras iniciativas impulsadas en los últimos años es el cambio de enfoque. El plan parte de la premisa de que la recuperación del Mar Menor comienza mucho antes de que el agua alcance sus orillas y propone intervenir desde las cabeceras de las ramblas hasta el litoral, actuando sobre el funcionamiento conjunto de toda la cuenca hidrográfica.

El documento responde, además, al mandato de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada en 2020, que obligaba a elaborar un plan de restauración hidrológico-forestal en colaboración con el Estado. Tras completar la evaluación ambiental y superar el periodo de consultas, la estrategia encara ahora la fase previa a su ejecución.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente destacan que el plan pretende convertirse en la hoja de ruta para coordinar las actuaciones de restauración de toda la cuenca y subrayan que su eficacia dependerá de la colaboración entre las distintas administraciones.

Más de cuatro años de tramitación preceden al inicio de la ejecución del Plan Hidrológico

La memoria parte de un diagnóstico compartido por la comunidad científica. La pérdida de cubierta vegetal, la transformación del territorio, la intensificación de determinados usos del suelo y la alteración de cauces han favorecido que las lluvias torrenciales transporten cada vez más sedimentos y nutrientes hacia el Mar Menor.

El documento sostiene que la crisis ecológica de la laguna es consecuencia de la acumulación de presiones durante décadas, entre ellas el desarrollo urbanístico del litoral, las transformaciones agrícolas, las escorrentías procedentes de la Sierra Minera, los aportes de nutrientes y el impacto de episodios extremos como las danas.

Frente a ese escenario, el plan apuesta por modificar el comportamiento hidrológico de la cuenca para reducir la velocidad del agua durante las lluvias, favorecer la infiltración y disminuir el arrastre de materiales. Según fuentes autonómicas, se trata de intervenir "en el origen de algunos de los problemas que afectan al Mar Menor", reforzando la capacidad natural del territorio para amortiguar los efectos de las precipitaciones intensas.

La estrategia se articula en ocho grandes objetivos y 48 actuaciones distribuidas por toda la cuenca, adaptadas a las características de las zonas montañosas, las ramblas, la planicie agrícola y el litoral. El documento también busca complementar otras actuaciones ya previstas, coordinándose con el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y el Marco de Actuaciones Prioritarias del Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de evitar duplicidades y optimizar los recursos disponibles.

Aunque su nombre remite al ámbito forestal, el POHFMM va mucho más allá de la reforestación. La restauración prevista combina actuaciones hidrológicas, forestales, paisajísticas y ecológicas para recuperar el funcionamiento ambiental de la cuenca y convertirla en la primera barrera frente a los sedimentos antes de que alcancen el Mar Menor.

El plan ordena las intervenciones siguiendo el recorrido natural del agua. Las primeras actuaciones se concentrarán en las cabeceras de las cuencas norte y central, donde se pretende reducir la velocidad de las escorrentías, estabilizar laderas y disminuir el arrastre de sedimentos mediante la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora de la infiltración.

A medida que el agua desciende hacia la planicie agrícola, la estrategia incorpora actuaciones destinadas a recuperar la funcionalidad de las ramblas, transformándolas en corredores ambientales capaces de retener sedimentos, reducir la erosión y mejorar su integración paisajística. La Consejería de Medio Ambiente señala que la planificación responde a un criterio hidrológico, adaptando las medidas a las características de cada tramo y priorizando las zonas donde las escorrentías tienen mayor impacto.

Una de las líneas de actuación de mayor alcance afecta a la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. El documento identifica este espacio como prioritario por la persistencia de antiguas explotaciones cuyos materiales continúan siendo movilizados por las lluvias, especialmente hacia la cuenca del Beal. Las actuaciones previstas persiguen estabilizar taludes, reducir la movilización de sedimentos y favorecer la regeneración de unos terrenos profundamente transformados por décadas de actividad extractiva.

La memoria recuerda que esas escorrentías han contribuido históricamente al transporte de materiales hacia el Mar Menor. Por ello, el plan incorpora esta actuación dentro de una estrategia más amplia de restauración hidrológico-forestal, complementaria a otros proyectos impulsados por distintas administraciones, como la regeneración de la bahía de Portmán.

Otro de los ejes menos conocidos del documento es la recuperación de la red de vías pecuarias como infraestructura ambiental. La propuesta plantea consolidarlas y adecuarlas para reforzar la conexión entre espacios naturales, favorecer la biodiversidad y aumentar la infiltración del agua de lluvia. Junto a ello, contempla actuaciones de restauración en el entorno inmediato del Mar Menor para mejorar la capacidad de los ecosistemas litorales de amortiguar los aportes procedentes del interior de la cuenca.

Más allá de las obras previstas, el POHFMM insiste en que su éxito dependerá de la cooperación entre administraciones. La memoria recuerda que las competencias sobre el territorio se reparten entre administraciones locales, autonómicas y estatales, por lo que muchas actuaciones exigirán planificación conjunta y financiación compartida. El refuerzo de esa coordinación y el impulso de la participación social figuran entre los objetivos del documento.

Tras completar la evaluación ambiental estratégica y recibir el informe favorable del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, el plan inicia ahora una nueva etapa. Durante los próximos 16 años deberán desarrollarse proyectos concretos que conviertan las 48 actuaciones previstas en intervenciones reales sobre el territorio.

Más allá de la inversión prevista, el documento plantea un cambio de perspectiva en la recuperación del Mar Menor. Frente a una estrategia centrada únicamente en la laguna, propone actuar sobre la cuenca que la alimenta para reducir la erosión y frenar la llegada de sedimentos y nutrientes antes de que alcancen el ecosistema.

El cambio climático intensificará la erosión y el riesgo para la laguna

El Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal incorpora el cambio climático como uno de los principales factores que condicionarán el futuro de la cuenca vertiente del Mar Menor. La memoria advierte de que el aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de episodios de lluvias torrenciales y los procesos de desertificación incrementarán la erosión del suelo y el transporte de sedimentos hacia la laguna.

Frente a ese escenario, el documento plantea reforzar la capacidad del territorio para amortiguar los efectos de estos fenómenos mediante la recuperación de la cubierta vegetal, la estabilización de laderas y la mejora de la infiltración del agua. Estas actuaciones buscan reducir la velocidad de las escorrentías y aumentar la resiliencia de la cuenca frente a eventos meteorológicos extremos.

La estrategia también atribuye a la restauración hidrológico-forestal beneficios adicionales, como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación y una mayor protección frente a sequías e inundaciones.