Iván Rojo Fibla, CEO de Arkos AI Development: "Se está explotando demasiado la IA"

Arkos AI Development tiene menos de un año de vida y ya cuenta en su historial con un proyecto, en desarrollo, fundamental para Navantia. Actualmente se conforma de cuatro personas que han salido de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Aclaran que se toman su trabajo como un hobby porque desde que formaban parte del centro de educación superior disfrutaban del trabajo con estos algoritmos.

En sus inicios formaban parte de una asociación sin ánimo de lucro, dentro de la Universidad, que investigaba soluciones de este tipo. A raíz de esto, detectaron que el tejido industrial de Cartagena tenía mucho potencial para aplicar las tecnologías que estaban desarrollando y crearon la empresa. Su metodología se centra, sobre todo, en detectar las necesidades reales de su cliente y en ofrecer una solución que aporte valor añadido, sin caer en la implementación forzada que ha marcado estos años de entusiasmo

¿Cómo está el sector de la IA en general?

Se está distorsionando todo un poco con las aplicaciones: hay mucha competencia por la facilidad que hay para crear aplicaciones con las nuevas interfaces. Se está explotando demasiado porque antes el coste de estas soluciones era de 10.000 euros. Ahora cualquiera con dos prompts lo puede realizar. Es posible que esta cantidad enorme de proyectos desoriente al cliente y no le deje ver cuáles tienen valor y cuáles no.

Hay directivos que usan ChatGPT en su vida cotidiana y quieren meterlo en sus empresas

¿Qué hacen para diferenciarse?

Nosotros hemos tenido claro desde el primer momento que la IA era útil y aplicable a nuestros proyectos. La clave es configurarla al 100% en cada caso. Es decir, según las necesidades del cliente y no a lo último que ha salido. No podemos dejar que nuestro cliente tenga que llamar a APIs de empresas multinacionales estadounidenses, por muy buenas que sean; tenemos que encontrar una alternativa. Si no podemos hacer esto, es bonito pero no deja de ser un poco de humo.

¿Hay mucho entusiasmo entre los ejecutivos?

Sí que es cierto que hay altos directivos que, tras usar ChatGPT en su vida cotidiana, quedan sorprendidos y se imaginan posibles soluciones aplicadas a sus empresas. Nos llaman con la idea de que hay que hacer algo con esos datos y lo cierto es que, en el 95 por ciento de esos proyectos, no hace falta aplicar inteligencia artificial. La mayoría de los casos requieren cosas mucho más simples. También es verdad que gracias a los modelos más grandes se ha creado una conciencia de utilidad que antes costaba transmitir. Se nos percibía como un simple análisis estadístico, sin un valor claro.

Una IA bien implementada puede ahorrar mucho dinero y puestos de trabajo

En el pasado mes de mayo, 40.000 personas fueron despedidas del sector tecnológico por la IA, ¿se pueden hacer mejores productos con menos personas en plantilla?

En empresas con 10.000 o 20.000 empleados, con equipos dedicados a la documentación, una IA bien implementada puede ahorrar mucho dinero y muchos puestos, dependiendo de cómo se implementen todos estos procesos. Puedo entender que estas empresas hagan estas acciones. No es que quiera, es que la presión competitiva los conduce por ese camino. Si sus competidores hacen lo mismo y gastan un 30 por ciento menos, se suman. Repito, cuando se implementa bien, la reducción de costes es una barbaridad

Iván Rojo Fibla, CEO de Arkos AI Development. / ARKOS AI DEVELOPMENT

¿Les preocupa que el entusiasmo derive en un hastío y que esto afecte a su negocio?

No, nuestra filosofía desde el principio ha sido la de ser realistas con el cliente sobre lo que es y no es IA. Además, nos hemos beneficiado mucho del boca a boca; nos contactan por recomendación generalmente. Esto demuestra que nuestro trabajo le ha gustado a otras empresas a las que les vendimos soluciones reales. Si hace falta, le decimos al cliente que la automatización que requiere su negocio es un script de Python -un lenguaje de programación- y no una IA. Por esto y por lo exigente que son en Defensa frente al «humo», no nos preocupa en absoluto ese desgaste

¿A qué se refieren con soberanía técnica?

Es algo que se encuentra en los fundamentos de nuestra empresa. Básicamente dice que todos los que formamos parte de esto somos ingenieros y tenemos una visión 100% técnica de cada proyecto que llevamos a cabo. A veces incluso le damos un enfoque demasiado técnico cuando tendría que ser más empresarial, pero es lo que realmente nos importa y lo que nos hace destacar.