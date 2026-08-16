La prevención de incendios revitaliza los montes y la economía de 16 municipios de la Región de Murcia

Invertir en prevención de incendios no solo sirve para evitar que se quemen los montes, sino que también se revitalizan los territorios en los que se llevan a cabo los trabajos de bioeconomía forestal. Lo demuestra un proyecto del Gobierno de la Región de Murcia que se ha desarrollado hasta en dieciséis municipios y que ha conseguido en tan solo seis meses la contratación de siete empresas regionales y la generación de unos 65 puestos de trabajo, entre otros beneficios.

El proyecto, consistente en la ejecución de intervenciones forestales para contribuir al reto demográfico, forma parte de la estrategia de lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en zonas rurales. De esta forma, el Gobierno regional pretende generar actividad económica a partir de la gestión sostenible de los recursos forestales.

«La lucha contra la despoblación requiere crear empleo vinculado al territorio. Este proyecto ha puesto en valor los recursos forestales de la Región y ha demostrado que nuestros montes pueden convertirse en motores de desarrollo sostenible, innovación y cohesión territorial», explica el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, para quien «este proyecto refleja que la gestión forestal sostenible es una herramienta estratégica para afrontar simultáneamente dos grandes desafíos de la Región de Murcia: el reto demográfico y la prevención de incendios forestales».

Estas acciones forman parte de la estrategia regional de lucha contra la despoblación

El programa, que finalizó el pasado 30 de junio, fue adjudicado a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (Profomur), con un coste de 988.008 euros procedentes de fondos NextGeneration de la Unión Europea.

Gracias a estos fondos, se han llevado a cabo actuaciones de bioeconomía en municipios y zonas rurales con especiales dificultades demográficas que permitan incentivar su desarrollo económico y social. Los territorios beneficiados han sido Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca (especialmente Pedanías Altas), Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Allí se han desarrollado iniciativas destinadas a la gestión y uso sostenible de los recursos forestales, generadoras de empleo y revalorizadoras del territorio, además de promover beneficios sociales locales. Además del impulso del empleo verde y la actividad económica local gracias a contratos con empresas de la zona, se ha mejorado la prevención de incendios, se han creado productos turísticos ligados al patrimonio forestal y se han reforzado las capacidades técnicas de profesionales, emprendedores y pymes. Todo se ha hecho, además, con la participación de propietarios forestales y ganaderos.

Nuestros montes pueden convertirse en motores de desarrollo sostenible, innovación y cohesión territorial Marcos Ortuño — Consejero de Emergencias

Estas actuaciones ejecutadas se han orientado a movilizar recursos forestales de forma sostenible, reducir la carga de combustible y mejorar la prevención de incendios, incorporar la ganadería extensiva como herramienta de gestión preventiva, impulsar el turismo forestal sostenible y fomentar actividad económica vinculada a prevención y restauración.

Asimismo, el proyecto también ha llevado a cabo acciones para digitalizar información útil para empleo y oportunidades de bioeconomía forestal; capacitar a pymes, emprendedores y agentes locales; comunicar, sensibilizar y reforzar la cultura forestal; y garantizar la gestión, seguimiento, trazabilidad y justificación técnica y económica del proyecto.

No todas las iniciativas se desarrollaron en los dieciséis municipios incluidos en el proyecto. El aprovechamiento sostenible de biomasa forestal se ha llevado a cabo en Bullas y Cehegín. Asimismo, la actuación relacionada con el uso de la ganadería extensiva para prevenir incendios se ha desarrollado en Caravaca de la Cruz y Moratalla, aunque desde la Dirección General de Administración Local de la Consejería señalan que su diseño y sus resultados pueden aplicarse al resto de municipios incluidos en el programa.

Varios agentes medioambientales realizan labores de selvicultura en el monte, en Cehegín, en una imagen de archivo. / CARM

Por su parte, las actuaciones específicas de prevención de incendios y restauración de zonas afectadas por el fuego se han concentrado en Lorca, mientras que la gestión general del proyecto se ha realizado desde Moratalla, con apoyo operativo en Caravaca de la Cruz.

Las iniciativas de turismo en áreas forestales, la digitalización para detectar y gestionar oportunidades de empleo, la formación y fortalecimiento de pymes y las acciones de comunicación, sensibilización y cultura forestal sí que han tenido un alcance más amplio y se han dirigido a los dieciséis municipios.

«Hemos movilizado más de 2.000 toneladas de biomasa, intervenido en más de 200 hectáreas de montes y desarrollado actuaciones preventivas en zonas especialmente vulnerables al fuego, fortaleciendo la seguridad de las poblaciones rurales», añade Ortuño, especialmente orgulloso por haber «impulsado nuevas oportunidades económicas ligadas a la bioeconomía forestal, el turismo de naturaleza, la ganadería extensiva y la digitalización, generando actividad para empresas locales, profesionales, propietarios forestales y ganaderos de nuestros municipios rurales».

Se han movilizado 2.000 toneladas de biomasa e intervenido en más de 200 hectáreas de montes

El Ejecutivo autonómico tiene claro que el proyecto ha sido un éxito, dando por demostrado que la bioeconomía forestal puede convertirse en una herramienta eficaz para combatir el reto demográfico, combinando gestión forestal sostenible, prevención de incendios, turismo de naturaleza, digitalización y formación.

Todas las acciones previstas se ejecutaron con éxito, generando resultados tangibles en empleo, valorización de recursos forestales, dinamización económica rural y resiliencia ambiental.

Ovejas bombero

Fue a finales de febrero cuando el Consejo de Gobierno aprobó la subvención a Profomur. El propio Marcos Ortuño era portavoz del Ejecutivo y encargado de anunciar, por tanto, el acuerdo alcanzado. Sin duda, la medida más sorprendente fue la de usar la ganadería extensiva como herramienta de prevención, planteando utilizar el pastoreo para limpiar el monte y disminuir la carga combustible. «Es la primera vez que vamos a poner en marcha una experiencia de este tipo conocida como ovejas bombero», señaló Ortuño, que situó su aplicación en el entorno de Caravaca, Lorca y Moratalla para «reducir, de forma natural, los incendios forestales».

Rebaño de ovejas en el monte. / Profomur

Selvicultura

La Comunidad cada vez invierte más en labores de selvicultura preventiva y mejora de accesos forestales. A finales de junio, comenzó a ejecutar actuaciones de emergencia en montes de Cehegín, Ricote y Bullas con el objetivo de contener los daños provocados por procesos de decaimiento forestal y por la presencia de plagas asociadas al debilitamiento de las masas arboladas.

El proyecto se desarrolla sobre una superficie superior a las 450 hectáreas y cuenta con un presupuesto total de casi 1,2 millones de euros, financiado con fondos Next Generation. Las intervenciones se distribuyen entre montes gestionados por la Comunidad, actuando sobre 351,63 hectáreas, y montes municipales del término de Cehegín, que suman otras 100 hectáreas.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia regional para reforzar la adaptación de los montes mediterráneos a episodios de sequía prolongada, pérdida de vigor forestal y proliferación de agentes nocivos. Este tipo de fenómenos incrementa la vulnerabilidad de las masas forestales, favorece la expansión de insectos perforadores y otros organismos perjudiciales y puede elevar el riesgo de incendios forestales si no se interviene de forma planificada.