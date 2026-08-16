Una cuenca con áreas forestales, agrícolas y litorales muy distintas

El Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal parte de una radiografía detallada de la cuenca vertiente del Mar Menor para adaptar las actuaciones a las características de cada zona. El ámbito de actuación abarca 1.215,5 kilómetros cuadrados en los que conviven sierras, ramblas, llanuras agrícolas y espacios litorales con comportamientos hidrológicos muy diferentes.

La memoria divide el territorio en distintas unidades ambientales y señala que las áreas montañosas concentran las mayores pendientes y los procesos erosivos más intensos durante los episodios de lluvias torrenciales. En estos sectores, especialmente en las cabeceras de las cuencas y en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, el objetivo pasa por estabilizar laderas, recuperar la cubierta vegetal y frenar el arrastre de materiales.

Las áreas montañosas concentran las mayores pendientes y los procesos erosivos más intensos

La situación cambia al llegar a la planicie agrícola del Campo de Cartagena, donde predominan pendientes muy suaves y una extensa superficie dedicada al regadío. En este espacio, el problema principal ya no es la erosión de laderas, sino la conducción de escorrentías y sedimentos a través de la red de drenaje y las ramblas que desembocan en el Mar Menor.

El documento también analiza la diversidad de suelos presentes en la cuenca, condicionados por materiales calizos, margosos y depósitos aluviales, además de un clima semiárido caracterizado por precipitaciones escasas, aunque concentradas en episodios de gran intensidad.

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Según la memoria, esa combinación de relieve, geología, clima y transformación de los usos del suelo explica el comportamiento hidrológico de la cuenca y justifica que las 48 actuaciones previstas no respondan a un modelo único. La estrategia adapta cada intervención a las características físicas de cada sector con el propósito de reducir la erosión, mejorar la infiltración y limitar el transporte de sedimentos y nutrientes hacia el Mar Menor.