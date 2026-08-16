El cambio climático intensificará la erosión y el riesgo para la laguna

El Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal incorpora el cambio climático como uno de los principales factores que condicionarán el futuro de la cuenca vertiente del Mar Menor. La memoria advierte de que el aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de episodios de lluvias torrenciales y los procesos de desertificación incrementarán la erosión del suelo y el transporte de sedimentos hacia la laguna.

Frente a ese escenario, el documento plantea reforzar la capacidad del territorio para amortiguar los efectos de estos fenómenos mediante la recuperación de la cubierta vegetal, la estabilización de laderas y la mejora de la infiltración del agua. Estas actuaciones buscan reducir la velocidad de las escorrentías y aumentar la resiliencia de la cuenca frente a eventos meteorológicos extremos.

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La estrategia también atribuye a la restauración hidrológico-forestal beneficios adicionales, como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación y una mayor protección frente a sequías e inundaciones.