El cambio climático intensificará la erosión y el riesgo para la laguna
Se conseguirán beneficios adicionales como la captura de carbono o la biodiversidad
A. LORENTE
El Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal incorpora el cambio climático como uno de los principales factores que condicionarán el futuro de la cuenca vertiente del Mar Menor. La memoria advierte de que el aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de episodios de lluvias torrenciales y los procesos de desertificación incrementarán la erosión del suelo y el transporte de sedimentos hacia la laguna.
Frente a ese escenario, el documento plantea reforzar la capacidad del territorio para amortiguar los efectos de estos fenómenos mediante la recuperación de la cubierta vegetal, la estabilización de laderas y la mejora de la infiltración del agua. Estas actuaciones buscan reducir la velocidad de las escorrentías y aumentar la resiliencia de la cuenca frente a eventos meteorológicos extremos.
La estrategia también atribuye a la restauración hidrológico-forestal beneficios adicionales, como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación y una mayor protección frente a sequías e inundaciones.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- El otro Alcaraz del tenis murciano, campeón del mundo
- El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
- Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región
- La Aemet pone a la Región de Murcia en alerta este viernes por tormentas con granizo
- La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
- Dos sillas, dos garrafas y un mensaje desesperado: el “vado casero” que sorprende en un barrio de Murcia
- Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena