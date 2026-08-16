El calor extremo golpea en verano a más de 500 sintecho en la Región de Murcia

Son muchos los municipios de la Región de Murcia que, desde que comenzó el verano, viven con temperaturas superiores a los treinta grados desde las once de la mañana hasta pasado el anochecer, llegando a rozar los cuarenta grados, si no a superarlos, algunos días especialmente sofocantes. Las noches no traen mejores noticias, puesto que buena parte de ellas son tórridas y el mercurio no baja de los 25 grados. Los ciudadanos mejor avenidos soportan el calor en la piscina, otros tienen la suerte de alojarse cerca de la playa. Quienes continúan trabajando, al menos, suelen contar con aire acondicionado en la oficina o, a las malas, un ventilador apuntado a sus caras. Pero hay otras personas, sobre todo en municipios como Murcia y Cartagena, que no aspiran a más que una sombra en un parque. Son los sintecho, atrapados sobre el asfalto recalentado de ciudades que no están preparadas para el cambio climático.

Es complicado conocer el número de personas en situación de sinhogarismo en la Región debido a la falta de un censo total. En 2022, el INE le puso números: 618 personas. Sin embargo, solo estudió a mayores de 18 años que acudían a centros que ofrecían alojamiento o restauración situados en municipios de más de 20.000 habitantes. Cáritas atendió en la Región durante 2025 a 1.805 personas en este ámbito. Jesús Abandonado, cuyo campo de actuación se centra en el municipio de Murcia, atendió a 2.615 personas, contabilizando en julio de este año a medio millar de usuarios que hicieron uso de sus recursos. Por su parte, la fundación Hospitalidad de Santa Teresa alojó todo el año pasado a 1.100 personas, siendo casi 600 los que ya se han dejado caer por allí en lo que llevamos de 2026. Muchos de ellos son transeúntes, por lo que no todos viven en la calle al mismo tiempo. No obstante, se estima que, al menos, hay más de medio millar de seres humanos deambulando por las calles de la Región este verano.

Jesús Abandonado, Hospitalidad Santa Teresa, Cáritas y otras entidades del Tercer Sector ofrecen sus centros con aire acondicionado

Carecer de una vivienda durante la canícula tiene un precio muy alto. El murciano Asensio López, coordinador nacional del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), señala que el estrés térmico tiene dos graves consecuencias. La primera es un agotamiento inmediato, «que limita la capacidad física para desplazarse». La segunda tiene que ver con los efectos directos: «Empiezan a aparecer riesgos de insuficiencia renal, taquicardia e insuficiencia respiratoria. Además, a nivel cerebral, comienza a producirse un deterioro que limita, incluso, la capacidad para pedir ayuda».

Este «es el resultado de una acumulación permanente de días y noches con una temperatura por encima de aquella por la que nuestro organismo es capaz de refrigerarse, de expulsar el calor necesario», indica.

Esto es especialmente importante en la Región de Murcia debido a sus altos niveles de humedad. Por este motivo, López considera que «estas olas de calor que estamos viviendo deberían tratarse como una emergencia de salud climática».

Las olas de calor que sufrimos deben tratarse como una emergencia de salud climática Asensio López — Coordinador del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la semFYC

El problema se complica al tratarse de un grupo de personas al que le cuesta mucho más tener acceso a agua fresca, quedando «mucho más expuestos a los procesos de deshidratación», afirma el experto. En ciudades como Murcia, encima, solo el 43% de las 211 fuentes de agua están activas. Y, para rizar el rizo, no es inusual que estas personas arrastren enseres y vistan con ropa no adecuada. «Con mucha frecuencia, los vemos descansando en un banco o en un jardín, apoyándose sobre un chaquetón que llevan porque es el que tienen para toda la temporada», explica López, que reconoce su preocupación por un colectivo que no suele ser joven y que no es raro que sufra enfermedades crónicas que necesitan medicación. «Si leemos los prospectos, se indica que los medicamentos deben mantenerse en un lugar seco y protegido del exceso de calor», recuerda. Viviendo en la calle, muchos de esos tratamientos, si los mantienen, no están en condiciones óptimas de conservación.

Recursos a disposición

Cáritas es una de las entidades que trabajan con personas sin hogar y cuentan con una red de recursos en distintos municipios, entre los que se encuentran los servicios de atención y los centros de baja exigencia de Cartagena y Lorca, dirigidos especialmente a personas que viven situaciones de exclusión extrema y que pueden presentar además problemas de salud mental, adicciones o un importante deterioro personal. Además, dispone de un albergue temporal en Torre Pacheco y una red de viviendas semisupervisadas en Cartagena, Murcia y Lorca. Suman a sus recursos viviendas de acogida para familias en Bullas y Cehegín y un comedor solidario en Cartagena, que atiende diariamente a alrededor de un centenar de personas.

Entre las medidas que llevan a cabo en verano está el garantizar el acceso a agua. «Cuando es necesario, pueden permanecer en nuestras instalaciones durante las franjas horarias de más calor, evitando así una exposición prolongada en la calle», señala Marta López-Tortosa, responsable de Personas Sin Hogar y Vivienda de Cáritas de la Diócesis de Cartagena.

Entre las pautas a seguir: no estar a la intemperie, buscar espacios con sombra o climatizados e hidratarse continuamente

Jesús Abandonado, por su parte, se centra en el trabajo preventivo realizado por sus técnicos de atención directa y voluntarios. «A toda persona usuaria de los servicios de la fundación se le dan determinadas pautas que todos conocemos: no estar a la intemperie en las horas más intensas de calor, buscar espacios con sombra o climatizados e hidratarse continuamente. También es muy importante que la ropa que lleven no les produzca demasiado calor y que se cubran la cabeza», cuenta Amparo Martínez, responsable del Área Social. Todos sus centros y comedores están climatizados y disponen de fuentes que refrigeran el agua.

Además, su centro de acogida tiene un espacio residencial del que sus usuarios no tienen ninguna necesidad de abandonar durante los días más sofocantes. «A aquellos que están trabajando se les facilitan bebidas», agrega.

Un trabajador de la Hospitalidad de Santa Teresa de Cartagena reparte comidas a quien lo necesite. / Iván J. Urquízar

Todos los martes por la noche, los voluntarios de la Hospitalidad Santa Teresa de Cartagena hacen una batida por las zonas en donde los sintecho suelen estar y barrios marginales para darles comida, agua e invitarles a acudir a su centro, aunque «solo un 1%» lo hace, lamenta el presidente de esta fundación, Alonso Gómez, que asegura que «la gente se queda alucinada» con las habitaciones que tienen y con el trato que dan. Ofrecen psicólogos, clases de español para la población árabe y, en ocasiones, les llevan a ver partidos de fútbol o a bañarse a la playa. Su comedor, en el que trabajan cuatro cocineras, alimenta a una media de 55 personas al día.

Normalmente, por la mañana tienen que salir de sus habitaciones, pero en esta época, o en invierno, cuando hace mucho frío, dejan que se queden. «Sería un contrasentido echarlos a la calle», dice.

La labor de los ayuntamientos

Desde los ayuntamientos también ponen el foco en las personas en situación de calle durante los meses estivales. En la capital, se intensifican las salidas de los equipos sociales con el objetivo de localizar a las personas que permanecen en la vía pública, comprobar su estado, ofrecerles hidratación, informarles de los riesgos derivados del calor y facilitarles el acceso a los recursos sociales disponibles.

Solo en julio, el Servicio de Atención a Personas Sin Hogar atendió a un total de 428 personas, de las que 217 eran comunitarias y 211 extracomunitarias. Además, acudieron cinco familias con menores en situación de calle. Paralelamente, el Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (Semas) realizó en julio siete rutas de calle programadas en horario de tarde, coincidiendo con las horas de mayor incidencia del calor. Durante estas intervenciones fueron atendidas 170 personas.

El Semas de Murcia atendió a 170 personas durante la siete rutas que realizó en julio

José Antonio Martínez Meca, de Servicios Sociales del Consistorio cartagenero, explica que cuentan con un dispositivo diario en el que salen dos policías y dos técnicos de durante todos los días del año, en turnos de mañana y tarde, para detectar situaciones de mendicidad.

A principios de verano se hizo una campaña de información, que todavía continúa, en la que fueron entregando protección solar, gorras, bidones de agua, zumos y agua. «Ante alertas extremas, tenemos un contrato con la Fundación Hospitalidad Santa Teresa para que los sin techo puedan alojarse durante la noche en esta institución», señala.

Durante 2025 fueron 73 personas las que se detectaron en situación de calle, con un promedio de unas seis personas al día. «En lo que llevamos de 2026 hemos tenido un aumento: llevamos ya 64 personas detectadas», apuntan desde el Ayuntamiento de Cartagena.

Las entidades del Tercer Sector coinciden: los servicios sociales municipales de la Región de Murcia se deben de seguir reforzando mientras queden personas sin refugio durante las olas de calor.