Las bibliotecas engordan los catálogos de refugios climáticos de la Región

Entidades del Tercer Sector y expertos de Medicina Preventiva coinciden en reclamar más refugios climáticos para las personas sin hogar. «A veces, los vemos en las puertas de los supermercados porque sale un poco de aire fresco, pero no tienen lugares donde protegerse de una situación de calor extremo», admite el Asensio López, de semFYC.

Desde Cáritas consideran que, «aunque actualmente existen centros gestionados por distintas entidades, los recursos disponibles resultan insuficientes para dar respuesta a todas las personas que los necesitan». Por ello, creen que sería necesario ampliar el número de espacios habilitados y garantizar que puedan permanecer abiertos y debidamente acondicionados durante toda la jornada, «ofreciendo un entorno seguro en el que protegerse del calor y reducir los riesgos para la salud derivados de la exposición prolongada a altas temperaturas».

No hay un inventario autonómico único y actualizado de refugios climáticos, sino que cada ayuntamiento elabora, en su caso, el suyo propio. El caso de Murcia, por ejemplo, suma un total de 94 puntos; entre los que se encuentran, sobre todo, bibliotecas, salas de estudio y museos, donde a personas sin hogar no se les permite pasar el día. Además, la disponibilidad efectiva depende del horario de cada instalación y algunos centros culturales cierran en agosto. También se incluyen jardines con sombra. Cabe recordar que en la capital del Segura se alcanzan a la sombra temperaturas que suelen superan los 35 grados en las horas centrales del día, por lo que considerar un parque con sombra como refugio climático es más que cuestionable. Entre los que identifica expresamente están el edificio municipal de la Glorieta, el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería, el Espacio Joven 585 m² y el edificio de atención al cliente de Aguas de Murcia.

Cartagena dispone de fuentes de agua fría en la plaza Juan XXIII, calle Alfonso XII y Puertas de Madrid

El Ayuntamiento de Cartagena no tiene todavía una red formal de refugios climáticos equiparable a la de Murcia; está desarrollándola dentro del proyecto europeo Heatsafe. Mientras tanto, ha establecido que todos los edificios municipales abiertos al público pueden utilizarse para resguardarse del calor. Además, hay fuentes de agua fría en plaza Juan XXIII, calle Alfonso XII y Puertas de Madrid. El futuro refugio de plaza Carmen Conde está proyectado, pero su ejecución no finalizará previsiblemente hasta 2027.

En Lorca pueden utilizarse con este fin museos, bibliotecas, locales sociales, centros de mayores, locales vecinales y de asociaciones de mujeres, instalaciones municipales, la sede de la Concejalía del Mayor y el Palacio de Guevara de la Ciudad del Sol.

En Mazarrón sí hay dos refugios climáticos expresamente habilitados y operativos hasta el 31 de agosto. Son el centro de día, abierto de lunes a viernes de 7 a 21 horas, y fines de semana de 10 a 20.30 horas; y la biblioteca municipal del Puerto.

En Mula se ha proyectado un refugio climático en la plaza del Pontarrón.

Por último, en el Noroeste existe un proyecto conjunto de la Mancomunidad adjudicado en 2026, cuyas ubicaciones son Plaza Vieja y plaza del Castillo, en Bullas; Cine-Teatro Rosales, en Calasparra; Parque de Mayrena, en Caravaca; y Parque Ginés Ibáñez, en Cehegín.