La UMU continúa en descenso y desaparece de la lista de las 700 principales universidades del mundo

Unos 200 puestos ha perdido la Universidad de Murcia, en apenas dos años, en el Ranking de Shanghái (una clasificación internacional de universidades evaluadas principalmente por su producción e impacto en investigación). Ha caído este 2026 al nivel en el que estaba entre 2017 y 2023, entre los puestos 701 y 800.

Tras subir en 2024 a la horquilla entre la 501 y la 600 del mundo, ya cayó en 2025 a la que abarca de la 601 a la 700 y ahora la institución docente superior pública murciana retrocede un nuevo escalón de un centenar de puestos, según la clasificación hecha pública este sábado.

Treinta universidades españolas, encabezadas por la de Barcelona, figuran entre las mil mejores del mundo, según ese listado, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto a 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

Del millar de mejores se caen las de Cantabria, Baleares, Jaén, Lleida, Carlos III (Madrid), Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria.

Mantiene su liderato la de Barcelona, seguida de la Autónoma de esa ciudad, la Complutense y la Autónoma madrileñas y la de Granada.

España se encuentra en el puesto 23 en el listado por países, en el que desgrana la cantidad de universidades que hay en cada tramo del ránking: una entre las 200 primeras, tres entre las 300, siete entre las 400 y 12 entre las 500.

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La clasificación se ha realizado entre más de 2.500 universidades, de las que junto a la de Murcia empeoran las de Valencia, Pompeu Fabra (Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid), Oviedo, Salamanca, Rovira i Virgili (Tarragona), Alicante y Vigo (Pontevedra).