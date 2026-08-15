Jóvenes de hoy

Se dice, se escribe, se comenta que la situación actual de los jóvenes y sus planes de futuro van por duros caminos. Por todas partes aparecen cifras e informes que acreditan semejante observación. Las edades de emancipación van subiendo de un modo apabullante, y por lo tanto los nenes y las nenas se quedan en casa de los papás hasta que las canas comienzan casi a blanquear sus aun tersas sienes. Lo de parir ha pasado materialmente a ser una actividad puesta en funcionamiento cuando la tercera edad comienza a asomar la patita por la ventana, en forma de síntomas de retirada del periodo, de ‘no sé qué me pasa que no tengo ganas’, y la expresión ‘se nos está pasando el arroz’ ha pasado a ser una frase de andar por casa, dicha al acostarse por la noche, y al levantarse por la mañana, como saludo de despedida y cierre habitual y diario.

Un ejemplo sacado de la vida misma: un ingeniero de 25 años dice: ‘he acabado la carrera, ya tengo trabajo, me pagan 1.400 euros porque ‘estoy empezando’. El curro está a cuarenta kilómetros de mi casa, de la de mis padres, claro, así que he de ir y volver cada día, con el gasto de carburante que supone. Pero no puedo alquilar un piso y vivir cerca del trabajo. El sueldo no da para eso. Mi novia está preparando oposiciones, y hasta que no las saque, ha de estar con sus padres que son los que pagan’. Esta es la situación, claramente explicada.

Y el tema de las oposiciones aparece sobre la mesa como nunca. Llegar a ser funcionario se ha convertido en el sueño dorado de una gran parte de la juventud. Siempre ha estado ahí como buena salida, pero ahora ha tomado un altísimo copero que llega a cualquier rincón de nuestra piel de toro (qué horror de expresión). Y no es que en la Administración aten los perros con longaniza (tampoco ésta es manca), pero al menos ya desde el comienzo se entrega al funcionario un sueldo decente. Claro está que lo de preparar oposiciones no es moco de pavo (¡toma!). Esta semana se publicaba en La Opinión un reportaje sobre los opositores murcianos y notarías que, por lo visto, han tenido unos muy buenos resultados. Pero resultaba bastante sobrecogedor leer las declaraciones de los triunfadores, que hablaban de grandes renuncias, de haber estado aparatados de la vida, de no haber hecho nada más que estudiar durante años, de haber permanecido enclaustrados y con los temas delante de la noche a la mañana durante años. Un horror, oiga.

Porque está claro que una oposición necesita echarle horas de estudio, eso es indiscutible, y para qué vamos a hablar de los que la preparan estando ya en un puesto de trabajo. Sacar horas de estudio se convierte en un auténtico desafío. Es indudable que, a más sacrificio, a más encierro con los temas delante, más posibilidades hay de aprobar una oposición, pero cada uno debe valorar si esas tremendas condenas de las que hablaban los nuevos notarios merecen la pena o hay otras formas de plantearse una oposición.

Y, después de todas estas consideraciones, comprobamos que aquello de nuestra generación de estudiar una carrera, o formarte en un oficio, comenzar a trabajar y, alrededor de los 25 años casarte, ha desaparecido de la vida actual. Esto, en la siguiente, en la de nuestros hijos, pasó a ser entre los 25 y los 30, y sigue subiendo. También ha desaparecido, salvo en ciertos grupos religiosos, lo de casarte para tener hijos lo antes posible porque te hacía ilusión y ‘porque los hijos hay que tenerlos jóvenes’ que nos decían nuestros abuelos.

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Actualmente, el 45% de los jóvenes españoles de entre 25 y 35 años sigue viviendo con sus padres, una situación en la que intervienen todas esas cuestiones que ustedes ya conocen: alquileres de viviendas altísimos, sueldos bajos, necesidad de ahorrar una buena cantidad para tratar de conseguir una hipoteca, etc. Ellos dicen que está fallando el sistema, y esa frase, a mí al menos, me produce un poco de miedo.