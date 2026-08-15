El Hospital Reina Sofía, líder regional en tratamientos de hernias complejas

El Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia ha realizado ya 125 intervenciones para el tratamiento de hernias en la cicatriz de operaciones previas, denominadas eventraciones complejas. De ellas, 116 han consistido en la reparación de hernia incisional y 9 en la reparación abierta de hernia incisional con injerto.

Hace poco más de año, este centro implantó una nueva técnica de cirugía avanzada que ofrece mayor seguridad, recuperación acelerada y la restauración funcional de la musculatura abdominal frente a las técnicas tradicionales.

Este procedimiento, realizado por especialistas de la Unidad de Pared Abdominal Compleja del Servicio de Cirugía General del Reina Sofía, consiste en la utilización de un dispositivo externo que aplica una tensión controlada sobre los tejidos, lo que facilita el cierre progresivo de hernias grandes sin comprometer la vascularización.

Esta innovación "permite una recuperación más rápida", según la gerente del SMS

La gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, explicó las ventajas de la implantación de esta técnica que ofrece un menor riesgo de complicaciones al evitar la tensión excesiva en la sutura "y que reduce el riesgo de infecciones, necrosis o reaparición de la hernia, lo que obliga a cirugías múltiples o reconstrucciones agresivas".

Esta innovación destaca el Ejecutivo regional, que ha situado al hospital como referencia regional en el manejo de patologías abdominales difíciles al minimizar la necesidad de reintervenciones, acortar los tiempos quirúrgicos y disminuir el riesgo de complicaciones, lo que contribuye a reducir el tiempo de estancia hospitalaria.

Asimismo, Marín aseguró que "es una técnica que permite una recuperación más rápida". Por lo que, los pacientes sufren menos dolor postoperatorio, lo que les permite reanudar antes la actividad normal, así como mejora la funcionalidad al restaurar la anatomía muscular abdominal para favorecer la movilidad.

"En definitiva, se trata de una solución quirúrgica que repercute de manera muy positiva en la buena evolución del paciente y su recuperación", añadió.

Referentes en tiroides

La innovación también se consolida en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, que se convierte en la referencia regional con su Unidad de Patología Nodular Tiroidea. Esta es la primera sección de este tipo de la Comunidad y realiza procedimientos de punción aspiración con aguja fina (PAAF) con valoración inmediata y coordinación directa con el Servicio de Anatomía Patológica.

La Unidad indica la Consejería de Salud, que permite abordar de manera rápida, eficiente y con altos estándares de calidad una patología de gran prevalencia en la población adulta, estimada entre el 60 y el 70 por ciento. Este modelo asistencial ha contribuido además a mejorar la capacidad diagnóstica, agilizar la respuesta clínica y aumentar la satisfacción de los pacientes.

Los especialistas destacan que "la visión integral del endocrinólogo permite no solo realizar un diagnóstico ecográfico de calidad, sino también mejorar la detección precoz del cáncer de tiroides y ofrecer una atención más rápida, resolutiva y eficiente".

Durante 2025 se realizaron un total de 361 ecografías cervicales destinadas principalmente al estudio de nódulos tiroideos, bocio multinodular, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides.