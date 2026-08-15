La CHS no se plantea restricciones al campo el próximo año hidrológico

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantiene una situación de normalidad a mitad del periodo estival tanto en el sistema que utiliza los recursos propios generados en la cuenca del Segura como en el correspondiente al trasvase Tajo-Segura, según explicó ayer el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea.

No solo eso. Preguntado por esta redacción, se atrevió a descartar restricciones de agua a los agricultores durante el próximo año hidrológico (que comienza el mes de octubre). «De producirse las lluvias normales en otoño en la cabecera del Segura y del Tajo, no tendría por qué haberlas. Ha sido un año bueno y no nos planteamos recortes», aseguró.

Urrea precisó que esta situación de «normalidad» en la cuenca se produce «en los dos subsistemas que tenemos».

En relación con los recursos propios de la demarcación, el presidente de la CHS indicó que «el sistema de cuenca, que utiliza exclusivamente los recursos que se generan en la cuenca del Segura, regulado en nuestros embalses, está en situación de normalidad».

Urrea explicó igualmente la evolución de las reservas durante los meses estivales: «Es cierto que el volumen va disminuyendo porque el verano es la época de mayor riego en la que se produce y también es la época de menor aportaciones y, por lo tanto, los embalses están haciendo su trabajo, que es dar el agua que han recogido en épocas anteriores».

Normalidad en el trasvase

Asimismo, el presidente de la CHS destacó la situación favorable del sistema del trasvase Tajo-Segura. «La cuenca se encuentra en normalidad. Pero es que el trasvase también», subrayó.

A este respecto, Urrea recordó las aportaciones registradas en la cabecera y las últimas autorizaciones aprobadas para los meses de agosto y septiembre: «El trasvase tuvo unas aportaciones extraordinarias, la cabecera, y como consecuencia de ello, se ha celebrado este mes la última Comisión Central de Explotación para los meses de agosto y septiembre, en el que han autorizado 60 y 27 hectómetros cúbicos respectivamente».

Según el presidente de la Confederación, esta evolución permite realizar una valoración positiva del ejercicio: «Por lo tanto, va a ser un año no solo normal, sino que yo diría muy bueno desde el punto de vista de los envíos y de las autorizaciones realizadas en la cabecera».

Finalmente, Urrea incidió en la importancia de mantener una utilización responsable de los recursos disponibles para conservar esta situación durante los próximos meses. «Si hacemos un uso prudente, que es lo normal en esta cuenca, no solo podamos cerrar muy bien este año, sino iniciar el que viene con unas garantías importantes», concluyó.