La Asociación Náutica de la Región, sobre las motos de agua en el Mar Menor: "Si navegan a menor velocidad en el canal, se rompen"

«Esa moto irá a unos 10 nudos en el vídeo: si navegase a menor velocidad, es muy posible que se ‘embozara’ y rompiese». Así se expresa José Miguel Martínez Castejón, presidente de la Asociación Náutica de la Región de Murcia, sobre la situación que denunciaba SOS Mar Menor recientemente, y de la que se hizo eco este diario: la proliferación de motos de agua que circulan deprisa en la Gola de Marchamalo, la cual, según el colectivo, «parece un circuito de velocidad».

Ir más despacio ha tenido ya consecuencias, subraya Martínez Castejón, que revela que «la Policía Local de Cartagena, al ir a menos velocidad, por cuatro veces han roto y tenido que llevar la moto al taller. Se les ha informado, que en esa zona deben ir a mayor velocidad o caerán en la trampa».

SOS Mar Menor

El también presidente de la Federación Española de Motonáutica y vicepresidente de la Asociación Nacional de Motos Acuáticas admite, sobre la grabación difundida por SOS Mar Menor, que «sí es cierto que esa persona sale del canal a mayor velocidad de la permitida, cuando ya no tenía el problema reseñado y debía de ir a 4 nudos, al final del vídeo».

En cuanto a los vehículos de las empresas de alquiler, especifica que «las motos llevan limitada la velocidad en los canales por un sistema electrónico por GPS, verificado por Capitanía Marítima, in situ sobre las motos».

"Ni un solo accidente"

Martínez Castejón reconoce que muchas motos acuáticas superan la velocidad permitida,aunque «muy raramente en zonas de baño o canales», por lo que, a su juicio, no se ha de «crear una alarma social de peligrosidad». De hecho, «no hay conocimiento, por nuestra parte, de un solo accidente en toda la historia de la moto acuática en España entre una moto y un bañista, piragua o tabla de surf», manifiesta.

Por otra parte, asegura que «no existe un solo estudio científico que acuse a la moto acuática de absolutamente de ninguno de los males que sufre el Mar Menor, como no hay ningún estudio que diga que la velocidad es un problema medioambiental en un mar que no hay cetáceos ni tortugas». Sobre SOS Mar Menor y otros colectivos sociales, sentencia que «jamás han aportado un solo estudio científico que sostenga una sola de sus acusaciones».

"Los cerdos hay que buscarlos en las playas o paseos"

El responsable de la Asociación Náutica de la Región destaca que «no tenemos la más mínima duda que habrá alguna moto acuática que haya modificado su escape y haga un ruido excesivo, pero la mayoría de talleres en Murcia no hacen esas modificaciones», para reiterar que «son mayoría los que navegan según la ley». «Si alguien no cumple, que se le sancione», deja claro al respecto.

También defiende que los navegantes son limpios y que «los cerdos hay que buscarlos en las playas o paseos, que es donde todos los días trabajadores y máquinas se pasan horas limpiando mierda». «En las zonas de fondeo donde hay decenas de embarcaciones pasando la jornada, todos van con bolsas de basura que depositan en los puertos o casas cuando retornan», remarca.