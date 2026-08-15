Lotería
Almendricos y La Alberca, agraciados con el primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado
En ambos casos, estaba repartido entre localidades de varias provincias españolas.
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EFE
El Día de la Asunción ha traído una doble alegría a la Región de Murcia. La administración de la calle Mayor de la diputación lorquina de Almendricos tenía consignado el número agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, el 90.742, dotado con 60.000 euros al décimo
Según el organismo de loterías y apuestas del Estado, parte del segundo, el 45.289, dotado con 12.000 euros por boleto, ha sido distribuido también desde la administración de la calle Mayor de la pedanía murciana de La Alberca.
En ambos casos, estaba repartido entre localidades de varias provincias españolas.
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