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Almendricos y La Alberca, agraciados con el primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado

En ambos casos, estaba repartido entre localidades de varias provincias españolas.

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración durante el primer día del proceso de desescalada instaurado por el Gobierno en el que los sorteos de EuroMillones y La Primitiva se reanudan en la semana del 18 al 24 de mayo, mientras que los d

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración durante el primer día del proceso de desescalada instaurado por el Gobierno en el que los sorteos de EuroMillones y La Primitiva se reanudan en la semana del 18 al 24 de mayo, mientras que los d / María José López - Europa Press - Archivo

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Javier Ayala

EFE

El Día de la Asunción ha traído una doble alegría a la Región de Murcia. La administración de la calle Mayor de la diputación lorquina de Almendricos tenía consignado el número agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, el 90.742, dotado con 60.000 euros al décimo

Según el organismo de loterías y apuestas del Estado, parte del segundo, el 45.289, dotado con 12.000 euros por boleto, ha sido distribuido también desde la administración de la calle Mayor de la pedanía murciana de La Alberca.

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En ambos casos, estaba repartido entre localidades de varias provincias españolas.

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