La Región acredita un ahorro de energía suficiente para abastecer 50.000 hogares durante un año

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) han permitido en la Región de Murcia acreditar un ahorro de energía equivalente al consumo anual de más de 50.000 hogares desde la puesta en marcha del sistema en 2024, según los últimos datos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

En concreto, hasta el momento se han emitido 187.315.340 certificados, una cifra que se incrementará con los más de 22 millones que se encuentran actualmente en tramitación, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

El consejero, Juan María Vázquez, ha señalado que el ahorro acreditado equivale a la energía necesaria para abastecer durante un año a unos 50.000 hogares, "el equivalente a los existentes en la ciudad de Lorca".

La inversión acumulada por las empresas en actuaciones vinculadas al sistema CAE desde su puesta en marcha asciende a más de 48 millones de euros, con los sectores químico y farmacéutico a la cabeza, seguidos de la industria agroalimentaria.

El número total de actuaciones ejecutadas en empresas asciende actualmente a 396, con una mayor presencia del sistema en el sector industrial, que concentra 152 actuaciones.

Por su parte, el sector del transporte ha registrado un incremento de las actuaciones, que han pasado de 29 el pasado año a 171 actualmente, lo que supone multiplicar prácticamente por seis la cifra. El resto de actuaciones se distribuyen entre los sectores servicios, con 51; agrícola, con cinco; y residencial, con 17.

Los Certificados de Ahorro Energético, introducidos por el Real Decreto 36/2023, permiten a los sujetos obligados del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, principalmente comercializadoras de electricidad y operadores de productos energéticos, cumplir sus compromisos mediante la acreditación de ahorros energéticos generados por terceros.

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Este mecanismo permite asimismo que industrias, comercios o entidades locales que acometan mejoras de eficiencia energética puedan obtener una retribución económica por los ahorros energéticos verificados, según ha afirmado la Comunidad.