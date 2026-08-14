Quejas por la proliferación de motos de agua en el Mar Menor: "La Gola de Marchamalo parece un circuito de velocidad"

«La Gola de Marchamalo parece un circuito de velocidad» tienen claro desde el colectivo SOS Mar Menor. Las quejas vienen motivados por «motos de agua, tanto privadas como de empresas de alquiler, que salen a gran velocidad al Mar Menor». Y para, ilustrar sus protestas, desde el colectivo han difundido, en sus redes sociales, un vídeo en el que se aprecian estos vehículos y las estelas que dejan en el agua.

Desde hace tiempo, colectivos ecologistas exigen limitar las motos de agua en el Mar Menor. En el caso de lo sucedido en la Gola de Marchamalo (uno de los cinco canales que comunican las aguas de la laguna salada con el Mediterráneo), SOS Mar Menor mandó el vídeo tanto a la Oficina Técnica del Mar Menor, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.

La velocidad que llegan a alcanzar las motos de agua (hay algunas de hasta 300 caballos de potencia), el ruido que hacen o los posibles impactos ambientales. Es lo que preocupa a los colectivos ecologistas, que se hacen eco desde hace meses de las quejas vecinales.

El pasado fin de semana, por otro lado, vecinos volvieron a sufrir molestias debido a la concentración de embarcaciones y motos de agua donde veraneantes estaban de fiesta, con música y alcohol, a escasos metros de las viviendas.

La Opinión

La problemática de las fiestas náuticas y las concentraciones de barcos no es algo nuevo del presente 2026: durante los últimos estíos, desde hace unos años, la Benemérita ha registrado numerosas quejas vecinales por estas quedadas, en especial cuando las embarcaciones están demasiado cerca de la zona de baño.

Fuentes de Capitanía Marítima recordaron que hacer una quedada con barcos no es, a priori, ilegal: que lo que no está permitido es acercar estos barcos (y las motos) al área, más cercana al arenal, donde los bañistas se dan un chapuzón. Eso sería sancionable.

Dar con un equilibro

El capitán marítimo de Cartagena, Óscar Villar, dijo a este diario que, en lo que va de 2026, el organismo que dirige ha recibido 300 denuncias contra barcos y contra motos náuticas, por diferentes razones: «Por no tener la titulación, por no llevar el chaleco, por llevar más gente de la que se puede...»

Villar, que siempre ha defendido la necesidad de dar con un equilibrio entre la protección ambiental y el uso recreativo de la laguna, confirma que la vigilancia sobre las motos de agua (que cada vez son más) se ha incrementado. Con este fin se puso en marcha, al comienzo del estío, la campaña de seguridad denominada ‘En la moto náutica, sensatez’, una iniciativa del Gobierno central destinada a concienciar.

AUGC insiste en que faltan medios

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, detalla que «las motos acuáticas se han posicionado en los últimos años como una de las embarcaciones de pequeño tamaño más utilizadas, sobre todo para esparcimiento y practica deportiva próximos a la costa».

«El Mar Menor resulta especialmente adecuado para el uso de motos acuáticas, lo que hace que algunos usuarios realicen maniobras a una velocidad excesiva, próximos a la zona de baño y a la vista de numerosos bañistas, si bien no podemos confirmar que esto ocurra en el canal de Marchamalo o del Estacio», admite.

«Desde AUGC hemos solicitado en numerosas ocasiones que se aumente la plantilla del Servicio Marítimo o bien se refuerce en verano y se les dote de otra patrullera, para que al menos en periodo estival se pueda desplazar una embarcación mas al Mar Menor y La Manga», subraya.

Y es que la mera presencia de la Benemérita «evitaría situaciones como la descrita y, desde luego, supondría una reacción mas rápida ante cualquier aviso, evitando desplazarse desde su base en Cartagena o incluso peor desde puntos distantes como Águilas».