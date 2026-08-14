El pronóstico de la Aemet pone a la Región de Murcia en alerta el viernes ante posibles tormentas con granizo en el Lorca y el Noroeste

Este mes de agosto la Región de Murcia se ha visto especialmente afectada por importantes episodios de precipitaciones y tormentas que han provocado algunas incidencias. Los más perjudicados han sido los agricultores, cuyos cultivos han sufrido daños por el pedrisco, el viento y la propia lluvia.

La semana acabará de la misma forma que empezó, con gran parte del territorio levantino 'pintado de amarillo' por la amenaza de que tengan lugar precipitaciones importantes. Además de, por supuesto, calor que se notará con más intensidad en los territorios de la Vega del Segura: 38 grados centígrados de máximas en la ciudad de Murcia.

El aviso de color amarillo se puede ver en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las comarcas del Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y para la Vega del Segura. En los dos primeros casos el motivo son las precipitaciones, en el tercero, las altas temperaturas.

Nubes, lluvias y viento

Las zonas del interior de la Región de Murcia registrarán cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, aclara la Aemet. Los chubascos se esperan de forma vespertina; estos podrán ser especialmente fuertes en los sitios marcados con la alerta amarilla.

Los referentes en materia meteorológica en España comunicaron que las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y "rachas de viento muy fuertes". La precipitación acumulada en el Noroeste de la Región será de 15 litros por metro cuadrado en una hora. La probabilidad de que tengan lugar estos eventos en el municipio caravaqueño es del 90 por ciento entre las 12 y las 18 horas y de un 10 por ciento entre las 6 de la mañana y el mediodía, según se puede ver en la web de la Aemet.

En el resto del territorio los vientos serán flojos, con intervalos moderados durante las horas altas de la tarde.

Una persona camina por la Gran Vía de Murcia con una sombrilla para protegerse del calor durante el pasado mes de julio. / JUAN CARLOS CAVAL

Temperaturas

Los termómetros no sufrirán grandes cambios en gran parte la Región. La diferencia más señalable tendrá lugar en el Altiplano, donde se podrá experimentar una ligera subida en las mínimas.

Esta zona norte de la Comunidad murciana tendrá, de forma más específica, temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 37. Se trata de las cifras más repetidas que se han registrado en Yecla y en Jumilla durante lo que va de estío.

En la capital regional se alcanzarán los 38 grados. Además del caluroso día, la noche volverá a ser tropical y, una vez más, los 24 grados entorpecerán el sueño sin aire acondicionado.

En Caravaca de la Cruz las precipitaciones y las tormentas no serán el único riesgo, puesto que se alcanzarán los 36 grados entre las 15 y las 17 horas. Las mínimas, en cambio, superarán la barrera de los 20.

El agua tampoco 'refrescará' Lorca. Según los datos ofrecidos por la Aemet, el municipio ubicado al sur del teterritorio regional tendrá 37 grados de máximas y 23 de mínimas (uno más que el jueves).

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En Cartagena el termómetro no se moverá demasiado: alcanzará los 34 grados y tendrá mínimas de 25. El único cambio con respecto al jueves será un crecimiento de 1 punto en las mínimas.