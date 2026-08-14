Las multas superan las previsiones y dejan más de 6,5 millones en Murcia

En la Región de Murcia, las multas de tráfico se han convertido en una fuente de ingresos para las arcas municipales que, aunque se mantiene lejos de las cifras de las grandes capitales españolas, superó en 2025 las previsiones del Ayuntamiento.

El Consistorio murciano recaudó 6.557.483 euros en ingresos por sanciones de circulación, frente a los 6,2 millones que había presupuestado inicialmente. La diferencia, de 357.483 euros, supone un 5,8% más de lo previsto.

Detrás de buena parte de estas sanciones hay conductores que buscan asesoramiento para recurrirlas. Es el caso de TRAMIMULTAS, una empresa con más de 30 años de experiencia en la Región y a nivel nacional especializada en la tramitación de multas y servicios jurídicos. Su gerente, Manuel Parra, explica a La Opinión que los principales motivos por los que los conductores acuden a la empresa son las sanciones por consumo de estupefacientes y las relacionadas con los radares por exceso de velocidad.

En el caso de los radares, Parra señala que muchas sanciones se producen por un despiste del conductor. “Cuando la gente pasa muchas veces por el mismo lugar se descuida”, explica. A ello se suma, según explica, el incremento del número de radares instalados en las ciudades y carreteras. “Mucha gente se entera de la existencia del radar por la multa que les llega, y hasta que no le llega no lo conoce”, afirma.

El fenómeno, además, no es exclusivo de Murcia. “Toda España está llena de radares”, señala el gerente, que apunta especialmente a quienes pasan buena parte de la jornada al volante. “La gente que está todo el día en la carretera, como los camioneros, son los que más caen”, explica.

Sanciones por cannabis

Sin embargo, lo que más sorprende a Parra es el volumen de expedientes relacionados con el consumo de drogas. Entre ellos, destaca especialmente los positivos por THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis. “Muchas llegan por consumo de THC, al no afectar a la conducción tanto como otras drogas, genera una falsa sensación de seguridad”, sostiene.

El perfil de las personas sancionadas por este motivo es además muy definido: predominan los varones jóvenes. Las mujeres también aparecen entre los expedientes que gestiona la empresa, pero en una proporción mucho menor. “Son poquísimos los casos en los que estén implicadas mujeres. También llegan, pero en proporción serán un 10% del total”, apunta Parra.

Tendencia nacional

Los datos de Murcia se enmarcan en un escenario nacional en el que los ayuntamientos están ingresando por multas más de lo que habían previsto. Según los datos elaborados por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, las nueve grandes ciudades españolas de las que se dispone de información sobre ingresos reales reconocieron en 2025 un total de 489,9 millones de euros por multas de tráfico, frente a los 390,5 millones presupuestados. En conjunto, la recaudación superó las previsiones un 25,5%.

Madrid concentra la mayor diferencia en términos absolutos. El Ayuntamiento recaudó 283,2 millones de euros, frente a los 208,5 millones presupuestados, un 35,8% más. Barcelona ingresó casi 65 millones, un 7,4% por encima de lo previsto.

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El caso más llamativo en términos porcentuales fue el de Valencia, que recaudó 27,9 millones de euros frente a los 14 millones previstos, prácticamente el doble de la cantidad presupuestada.