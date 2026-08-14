Esta es la lujosa vivienda de una pedanía murciana que se ha convertido en la más visitada del verano en la Región

El lujo despierta curiosidad, y este verano todas las miradas inmobiliarias han apuntado a un rincón de la huerta murciana. En la urbanización Agridulce, en Guadalupe, una espectacular vivienda de más de un millón de euros se ha convertido en la casa más visitada por los usuarios de Idealista.

La vivienda, ubicada en la urbanización Agridulce, de la pedanía murciana de Guadalupe, ha sido el inmueble de lujo más visitado este verano por posibles compradores del portal inmobiliario Idealista.

La vivienda, que aún está a la venta, tiene un precio de 1.095.000 euros y cuenta con dos plantas, seis habitaciones, garaje, jardín y piscina. Un escaparate privilegiado que, pese al interés despertado entre los potenciales compradores, todavía espera dueño.

Exteriores de la vivienda / Idealista

En el resto del país, entre las viviendas de lujo que más interés han suscitado este verano destacan Gran Canaria, Mallorca, Madrid y Alicante.

Canarias se estrena con una vivienda en primera posición Madrid y Marbella copan 7 de las 10 primeras posiciones, junto a Mallorca y Alicante.