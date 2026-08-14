Más de treinta murcianos acudieron en las primeras horas tras el eclipse a centros sanitarios por problemas de visión, pero el número podría aumentar, ya que «una lesión por mirar al Sol suele dar la cara en los primeros días», explica el oftalmólogo Alberto González Costea.

La premisa era ver el eclipse con las gafas homologadas puestas. Sin embargo, con ellas se ve todo demasiado oscuro y hubo quien optó por ver el fenómeno con las gafas un rato y quitárselas para verlo directamente durante unos pocos segundos. También hay niños, desinteresados con el evento, que se ponen a jugar sin las gafas y que, al ver que todos los adultos miran hacia el sol, también lo hacen, pero sin protección. Estos suelen ser los pacientes derivados del eclipse, señala el experto, quien asegura que, por el momento, no tiene constancia de daños graves ni de «ninguna quemadura».

En la mayoría de casos, quienes acudieron a Urgencias sufrían un deslumbramiento «que se va en unas horas», unido al «agobio» de pensar que están viendo peor, explica.

Es decir, hay un componente de sugestión. Además, parte de la preocupación, apunta el oftalmólogo, surge porque algunas personas «detectan problemas que, quizá, ya existían previamente».

Alberto González Costea. / L. O.

Por este motivo, ante cualquier alteración recomienda acudir al médico especialista y no a una óptica, recordando que cuando se produce una lesión solar en la retina «no hay tratamiento ni médico ni quirúrgico». Para confirmar una retinopatía solar es necesario «dilatar la pupila para verla». De ser así, habría que esperar un par de meses para comprobar la evolución y cómo queda finalmente la agudeza visual.