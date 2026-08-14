Más de 30.000 murcianos cobran la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Un total de 31.261 murcianos cobraron en 2025 la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, 4.537 beneficiarios más que el año anterior, y representan casi el 50% de todas las prestaciones activas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Región de Murcia, siendo así las ayudas que más incremento están experimentando.

Este es uno de los datos aportados este viernes por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad referentes al balance de gestión abordado en el Consejo de Administración del Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, celebrado hace unas semanas.

Según el informe, esta entidad resolvió 50.333 valoraciones del grado de dependencia y discapacidad en el último año, un 22,68% más que en 2024. De ellas, 28.199 corresponden al grado de discapacidad, y 22.134 al de dependencia, siendo esta cifra superior en 3.672 a las registradas durante 2024. Además, el número de beneficiarios de prestaciones activas se elevó hasta las 66.770 personas en el último año, 8.798 más que en el ejercicio anterior.

El número de beneficiarios de ayudas del SAAD se elevó hasta las 66.770 personas en el último año

Estas cifras "son el resultado de un refuerzo en la atención a los más vulnerables y un esfuerzo financiero que se traduce en un incremento del presupuesto ejecutado durante el último año, que ha superado los 447 millones de euros, 15 más que en 2024", informan desde el Consejo de Administración del IMAS.

No obstante, cabe recordar que la lista de espera para tramitar las ayudas a la dependencia sigue siendo una de las principales carencias de la Región de Murcia. El informe del 'Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)' presentado el pasado 8 de julio y correspondiente al segundo trimestre volvió a situar a esta comunidad con el mayor retraso en España de cara a la tramitación de esta ayuda, alcanzando los 551 días. Tan solo se ha rebajado 2 días con respecto a la última entrega, que recogía 553 durante el primer trimestre.

Plazas residenciales

En el Consejo de Administración también se abordaron otros asuntos destacados como la ampliación de plazas residenciales. La Comunidad continúa ampliando la red de recursos destinados a personas con discapacidad y a personas con problemas de salud mental, y durante 2025 este incremento fue de 115 plazas, alcanzando un total de 4.551 plazas concertadas o conveniadas. Además, desde el IMAS se han concertado o conveniado 708.913 sesiones del servicio de atención temprana, con entidades locales y entidades de iniciativa privada, garantizando este servicio gratuito para todos los menores de 0 a 6 años que lo necesiten.

Este refuerzo se refleja también en el incremento del 6% en la financiación para los conciertos sociales y convenios de los servicios de atención residencial, centro de día y de promoción de la autonomía personal para las personas con discapacidad. Así, el presupuesto total destinado a centros y servicios concertados para atender a personas con discapacidad durante 2025 fue de cerca de 105 millones de euros, superando en casi 9 millones de euros el gasto ejecutado durante el año anterior.

Se han alcanzado las 4.551 plazas concertadas para personas con discapacidad y con problemas de salud mental

También experimentó un incremento el número de plazas en residencias públicas y concertadas para personas mayores, hasta alcanzar las 4.058, siendo 100 más que en 2024. En cuanto a las personas beneficiarias de la ayuda vinculada al servicio residencial, estas aumentaron en 611 respecto al último ejercicio, llegando hasta las 1.886 personas.

Además, el balance también destaca las 1.332 plazas ofrecidas en el servicio de centro de día, tanto en centros públicos como privados, y el incremento en el número de personas que recibieron una prestación vinculada a este servicio, que ha sido de 66 beneficiarios, hasta alcanzar los 336.

Más beneficiarios de teleasistencia

A lo largo de 2025, el servicio de teleasistencia ha experimentado un avance en el proceso de digitalización, a partir del que se han sustituido los antiguos terminales analógicos por modelos digitales, incorporando nuevas tecnologías y dispositivos complementarios. Este servicio actualizado atiende a 18.374 personas, 4.292 más que el año anterior.

También ha habido una mayor demanda en los 17 centros sociales de personas mayores del IMAS, con un número de socios que ha alcanzado los 94.525, de los que 5.699 se dieron de alta en el último ejercicio. En estos se ha desarrollado un completo calendario de talleres y actividades deportivas, de ocio y culturales, dirigidas a fomentar la autonomía de los mayores. En 2025 se impartieron 33.395 horas de estas actuaciones para promover el envejecimiento activo, en los que participaron 65.276 personas, cerca de 5.000 más que el año anterior.

Pensiones y ayudas individualizadas

El IMAS resolvió durante 2025 un total de 2.219 solicitudes de pensiones no contributivas, abonando un total de 133,3 millones de euros para estas pensiones, 14 millones más que en 2024. Además, concedió cerca de 7 millones para la Renta Básica de Inserción.

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Respecto a las ayudas individualizadas a personas con discapacidad y a personas mayores, el importe ha superado, un año más, los 4 millones de euros.