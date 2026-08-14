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Los hospitales de la Región necesitan donaciones urgentes de dos grupos sanguíneos

Esta misma tarde se puede hacer en Los Nietos y Santiago de la Ribera

Una mujer durante el proceso de donación de sangre.

Una mujer durante el proceso de donación de sangre. / CARM

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Javier Ayala

EP

Llamamiento urgente del Centro Regional de Hemodonación de Murcia a la ciudadanía de la Región ante la escasez de reservas de los grupos sanguíneos A+ y A-. El resto de grupos sanguíneos puede donar de manera habitual.

Las personas que quieran donar podrán hacerlo esta tarde, de 17.30 a 21.30 horas, en los consultorios médicos de Los Nietos (Cartagena) y Santiago de la Ribera (San Javier). De lunes a viernes, también lo pueden hacer en el Centro Regional de Hemodonación, en Ronda de Garay, desde las 8.30 horas hasta las 14.30 horas.

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El Centro de Hemodonación recuerda la importancia de mantener las reservas de sangre, especialmente durante el periodo estival, cuando las donaciones pueden disminuir.

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