Sanidad
Los hospitales de la Región necesitan donaciones urgentes de dos grupos sanguíneos
Esta misma tarde se puede hacer en Los Nietos y Santiago de la Ribera
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Llamamiento urgente del Centro Regional de Hemodonación de Murcia a la ciudadanía de la Región ante la escasez de reservas de los grupos sanguíneos A+ y A-. El resto de grupos sanguíneos puede donar de manera habitual.
Las personas que quieran donar podrán hacerlo esta tarde, de 17.30 a 21.30 horas, en los consultorios médicos de Los Nietos (Cartagena) y Santiago de la Ribera (San Javier). De lunes a viernes, también lo pueden hacer en el Centro Regional de Hemodonación, en Ronda de Garay, desde las 8.30 horas hasta las 14.30 horas.
El Centro de Hemodonación recuerda la importancia de mantener las reservas de sangre, especialmente durante el periodo estival, cuando las donaciones pueden disminuir.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
- Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región
- Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
- A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
- La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
- Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena