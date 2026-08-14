Los hospitales de la Región necesitan donaciones urgentes de dos grupos sanguíneos

Llamamiento urgente del Centro Regional de Hemodonación de Murcia a la ciudadanía de la Región ante la escasez de reservas de los grupos sanguíneos A+ y A-. El resto de grupos sanguíneos puede donar de manera habitual.

Las personas que quieran donar podrán hacerlo esta tarde, de 17.30 a 21.30 horas, en los consultorios médicos de Los Nietos (Cartagena) y Santiago de la Ribera (San Javier). De lunes a viernes, también lo pueden hacer en el Centro Regional de Hemodonación, en Ronda de Garay, desde las 8.30 horas hasta las 14.30 horas.

El Centro de Hemodonación recuerda la importancia de mantener las reservas de sangre, especialmente durante el periodo estival, cuando las donaciones pueden disminuir.