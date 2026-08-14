Las denuncias por posibles fraudes en contrataciones turísticas por Internet se disparan en un año en la Región

La Dirección General de Consumo de la Región de Murcia ha tramitado en lo que va de año 35 expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones turísticas realizadas a través de Internet, frente a los 19 iniciados en el mismo periodo de 2025.

Los expedientes están relacionados con reservas de alojamiento, contratación de viajes, transporte aéreo, alquiler de vehículos y servicios intermediados por plataformas digitales, según ha informado la Comunidad.

Entre las incidencias más frecuentes figuran los problemas con los reembolsos y las cancelaciones de reservas, las diferencias entre el servicio ofertado y el finalmente prestado, los cobros adicionales no informados y las contrataciones realizadas a través de páginas web o plataformas cuya identidad empresarial resulta difícil de verificar.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha señalado que los servicios de Inspección de Consumo están detectando un aumento de las incidencias vinculadas a determinadas contrataciones 'online' y ha recomendado comprobar la identidad de las empresas, revisar las condiciones antes de contratar y conservar toda la documentación relacionada con la reserva.

La normativa de protección de los consumidores establece que la información ofrecida antes de contratar debe ser clara, veraz, suficiente y accesible. Así, antes de formalizar una reserva, el consumidor debe poder conocer la identidad de la empresa responsable, las características del servicio, el precio final, las condiciones de cancelación, los medios de pago y los procedimientos para presentar reclamaciones.

Recomendaciones para evitar fraudes

Consumo recomienda contratar los servicios turísticos a través de páginas web y plataformas reconocidas y verificar la identidad de la empresa titular. También aconseja comprobar, cuando sea necesario, que el alojamiento dispone de la correspondiente inscripción o registro turístico.

Asimismo, pide desconfiar de precios "anormalmente bajos" o de ofertas que exijan pagos urgentes para asegurar una reserva y evitar realizar pagos fuera de las plataformas oficiales o mediante sistemas que dificulten el seguimiento de la operación.

Los servicios de inspección aconsejan además guardar capturas de pantalla de la oferta, la publicidad y las condiciones de contratación, así como los justificantes de pago, y revisar las condiciones de modificación o cancelación antes de aceptar la reserva.

La Dirección General de Consumo recuerda que las reservas de alojamiento para fechas concretas constituyen una excepción al derecho de desistimiento previsto para muchas compras realizadas a distancia, por lo que considera especialmente importante conocer las condiciones contractuales antes de confirmar la contratación.

En caso de que el servicio no se ajuste a lo ofertado, se produzcan cobros indebidos o exista alguna discrepancia con la empresa, el consumidor puede presentar una reclamación por escrito y debe conservar toda la documentación relacionada con la contratación.

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Los ciudadanos pueden solicitar asesoramiento en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), en asociaciones de consumidores y a través de los canales de atención de la Administración regional.