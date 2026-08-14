La Comunidad cederá 24 viviendas a siete municipios para familias en situación de exclusión social

El Gobierno regional ha adquirido 24 nuevas viviendas que se cederán a siete municipios para el realojo de familias en situación de exclusión social. Esta compra, que se realiza desde 2025, está enmarcada en la segunda fase del 'Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada' (PARES).

Las viviendas adquiridas, por un importe de 3.735.053 euros, se localizan en los municipios de Cartagena, Murcia, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Fortuna, Cieza y Lorca, y posteriormente se ceden gratuitamente a los ayuntamientos mediante los correspondientes convenios de colaboración para destinarlas al realojo de familias que residen en infraviviendas o asentamientos chabolistas, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Con estas nuevas adquisiciones se elevan a 108 el número total de viviendas incorporadas por el Gobierno regional a esta iniciativa de realojo, distribuidas en 11 municipios de la Región, con una inversión superior a los 11 millones de euros, cofinanciada con fondos Feder y FSE de la Unión Europea.

El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, entregó recientemente al Ayuntamiento de Lorca las llaves de la vivienda adquirida en este municipio y destacó que "el inmueble pasará a formar parte del parque público de viviendas del consistorio destinado a ofrecer una alternativa residencial a familias que viven en infraviviendas o asentamientos chabolista".

"Con esta nueva incorporación, el Gobierno regional a través del programa PARES ha adquirido por un importe de 1,3 millones de euros, un total de 12 viviendas que ha cedido al Ayuntamiento de Lorca para el realojo de familias en situación de exclusión social", explicó Lajara.

El responsable regional subrayó que "el acceso a una vivienda digna es el primer paso para que muchas familias puedan dejar atrás situaciones de exclusión y construir un proyecto de vida con estabilidad. Estas viviendas representan un auténtico ascensor social para quienes más lo necesitan, porque les permiten iniciar una nueva etapa con oportunidades de integración. Por eso, el Gobierno regional continúa ampliando el parque de viviendas destinado a ofrecer una alternativa residencial en colaboración con los ayuntamientos".

En este sentido, Lajara señaló que "la coordinación entre administraciones resulta esencial para que estas viviendas lleguen cuanto antes a las familias beneficiarias, garantizando además el acompañamiento social que facilite su plena integración".

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Una vez formalizada la cesión, los ayuntamientos asumen la titularidad de los inmuebles, su mantenimiento y la gestión de la cesión de uso a las familias beneficiarias. Este procedimiento se lleva a cabo en coordinación con la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y los Servicios Sociales municipales que desarrollan el acompañamiento social necesario para favorecer la integración de las familias realojadas y mejorar sus condiciones de vida.