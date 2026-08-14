"La burocracia y la falta de rentabilidad" amenazan al campo

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Región de Murcia advierte de que de "la excesiva burocracia, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la insuficiencia de las ayudas están poniendo en riesgo el relevo generacional en el campo murciano, pese a que la Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con mayor incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con alrededor del 20% de los jóvenes autónomos agrarios". La organización agraria considera que este dato demuestra que existe interés entre las nuevas generaciones por continuar o iniciar una actividad profesional en el campo, pero advierte de que "el actual marco administrativo y económico puede terminar frenando estas incorporaciones si no se adoptan medidas urgentes".

Asaja pone como ejemplo la situación de los planes de modernización de explotaciones, donde, según los datos aportados por la organización, solo fueron aprobados 170 expedientes de los aproximadamente 900 solicitados.