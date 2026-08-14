Economía
"La burocracia y la falta de rentabilidad" amenazan al campo
La organización agraria Asaja advierte de que estos factores dificultan el relevo generacional
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Región de Murcia advierte de que de "la excesiva burocracia, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la insuficiencia de las ayudas están poniendo en riesgo el relevo generacional en el campo murciano, pese a que la Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con mayor incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con alrededor del 20% de los jóvenes autónomos agrarios". La organización agraria considera que este dato demuestra que existe interés entre las nuevas generaciones por continuar o iniciar una actividad profesional en el campo, pero advierte de que "el actual marco administrativo y económico puede terminar frenando estas incorporaciones si no se adoptan medidas urgentes".
Asaja pone como ejemplo la situación de los planes de modernización de explotaciones, donde, según los datos aportados por la organización, solo fueron aprobados 170 expedientes de los aproximadamente 900 solicitados.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
- Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña
- El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez
- Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
- Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
- A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia