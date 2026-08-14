Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en casi toda la Región

Si antes estábamos acostumbrados a que fuera en el mes de septiembre cuando llegaran las tormentas, el cambio de dinámica este año ha llegado en agosto, con continuos avisos por lluvias y actividad tormentosa. Este sábado volverá a ser así, con cielos desapacibles y nubes que pueden descargar en cualquier momento y en casi toda la Región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, 15 de agosto, en las comarcas del Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia. En la última actualización ha ampliado el aviso a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

El aviso estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. En este periodo se esperan precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, se mantiene el aviso amarillo por tormentas en las mismas zonas y durante el mismo periodo. Estos fenómenos pueden ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo.

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La Aemet advierte de que, debido al carácter irregular de las tormentas, existe la posibilidad de que se registren puntualmente fenómenos de intensidad superior a la prevista para el nivel amarillo.