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Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región

La Aemet activa el aviso amarillo en el Altiplano, el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas

Día de lluvia en una jornada veraniega de Murcia.

Día de lluvia en una jornada veraniega de Murcia. / Juan Carlos Caval

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Alba Marqués

Alba Marqués

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 13 de agosto, en la Región de Murcia cielos poco nubosos, aumentando a nubosos en el interior, con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el norte de la comunidad. 

La Aemet ha activado un aviso amarillo por la posibilidad de acumular 20 litros por metro cuadrado de agua de lluvia en una hora con tormentas que podrán dejar granizo en Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La alerta estará activa entre las 13 y las 21 horas de este jueves.

Mapa de alerta amarilla en la Región

Mapa de alerta amarilla en la Región / Aemet

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a las últimas jornadas. Los valores que marcarán los termómetros se mantendrán muy elevados en buena parte de la Región, con máximas de hasta 37 grados en Caravaca de la Cruz, Lorca, Murcia y Yecla, mientras que en Cartagena alcanzarán los 34 grados. Las mínimas también serán altas, especialmente en el litoral, con 25 grados en Cartagena y 24 en Murcia. En Lorca los termómetros partirán de los 22 grados, mientras que Yecla registrará una mínima de 20 y Caravaca de la Cruz, de 19 grados.

Riesgo de incendio forestal

El peligro de incendio forestal previsto para este jueves 13 de agosto será muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula y el Noroeste, según la Aemet.

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El riesgo se situará en nivel alto en el Guadalentín y en las zonas de Vega Alta, Ricote y Murcia, mientras que será moderado en el litoral Este y Oeste de la Región.

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