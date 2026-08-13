¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

Este sábado, 15 de agosto, se celebra la festividad de la Virgen de la Asunción, un día festivo en toda España, incluida la Región de Murcia. Como todos los años, se trata de un día clave del periodo estival, una jornada en la que arrancarán las vacaciones para algunos y finalizarán para otros.

Aunque este año se da una circunstancia que cambia su efecto para una parte de los trabajadores: cae en sábado. La fecha mantiene su consideración oficial y se celebra en todas las comunidades autónomas, pero para quienes trabajan habitualmente de lunes a viernes coincidirá con un día que ya forma parte de su descanso semanal.

Tiendas y supermercados que abrirán el 15 de agosto en la Región de Murcia

A pesar de caer este año la festividad de la Virgen de la Asunción en sábado, tiendas y supermercados pueden adaptar sus aperturas a la jornada festiva. En Nueva Condomina,Thader y La Noria Outlet, en Murcia, las tiendras, así como la restauración, levantarán la persiana para recibir a clientes, al igual que en Parque Almenara, en Lorca.

También en Dos Mares, en San Javier, y en Espacio Mediterráneo, en Cartagena, abiertos los 365 días del año, abrirán los comercios y las zonas de ocio.

El Corte Inglés también recibirá clientes el próximo sábado en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Una pareja de jubilados realiza sus compras en un supermercado / ZOWY VOETEN / EPC

Mercadona, que tradicionalmente cierra en festivos, aplicará un horario diferente el 15 de agosto. Abrirá por la mañana, en horario de 09:00 a 15:00 horas. Aademás, el domingo, 16 de agosto, mantendrá este horario reducido, ya que la cadena valenciana decide abrir los domingos de verano en algunas zonas turísticas por el auge de afluencia de clientes, principalmente en áreas costeras.

En el caso de Carrefour, el horario de sus tiendas durante la jornada del sábado dependerá del tipo de establecimiento: Express, Market, hipermercado... Los supermercados DIA y Alcampo también tienen diferentes tipos de comercio y de la clase que sea depende, por regla general, su apertura en domingos o festivos.

En lo que respecta a Lidl, en esta fiesta en honor a la Virgen de la Asunción habrá tiendas que cierren y otras que mantengan su horario de atención al público entre las 10:00 y las 22:00 horas o, en horario reducido, de 10:00 a 15:00 horas.

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Por ello, en el caso de los supermercados conviene acudir al buscador de tiendas personalizado que habilitan en sus páginas webs para buscar si el establecimiento cercano permanece abierto o cerrado el festivo 15 de agosto.