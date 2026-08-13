Medio ambiente
Retiran más de una tonelada de residuos de enclaves naturales
Cerca de 460 personas participaron de forma voluntaria en 33 puntos distribuidos por toda la Comunidad, siendo el plástico el material más recogido
Un total de 456 personas participaron de forma voluntaria en la campaña ‘1m² contra la basuraleza’, una iniciativa desarrollada en toda España a cargo de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.
En la Región, la iniciativa cubrió 33 puntos distribuidos por toda la geografía de la Comunidad como playas, ramblas, montes, espacios protegidos, cauces y otros enclaves naturales, entre los que se encuentran el Parque Regional El Valle y Carrascoy, el entorno del río Segura, en Beniel, y la playa de Las Amoladeras, en Cartagena.
Gracias a la implicación ciudadana, se retiraron 1,1 toneladas de residuos abandonados en la naturaleza y se contribuyó a mejorar el conocimiento científico sobre este problema ambiental mediante la caracterización de 1.147 residuos a través de la aplicación Basuraleza. Los residuos caracterizados en la comunidad se integran en el Barómetro de la Basuraleza, una herramienta que permite conocer qué tipo de objetos aparecen con mayor frecuencia en los distintos entornos. En Murcia, el 54 % de los residuos encontrados correspondió a plástico, un material especialmente problemático por su persistencia en el medio natural y por su impacto sobre la biodiversidad.
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