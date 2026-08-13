Movimientos telúricos
Registran un ligero temblor en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía
El movimiento se originó en Zurgena, un municipio de la provincia de Almería
Los últimos meses han dejado importantes informaciones al respecto de terremotosque han tenido lugar en el mundo y han provocado graves daños para las vidas humanas. Si bien la Región de Murcia no ha tenido que lamentar ni siquiera daños materiales, también ha sido testigo de varios movimientos telúricos.
Algunos, como el que tuvo lugar sobre las nueve de la noche de este jueves, pasaron desapercibidos. Se trató de un seísmo de magnitud 1,8 con una profundidad de 7 kilómetros. Pero otros sí que se hicieron notar e incluso provocaron algún que otro susto entre los habitantes del territorio regional.
Con origen en Pliego, un terremoto de magnitud 4.1 en la escala de Richter hizo temblar las edificaciones de los municipios colindantes y de zonas más allá como la ciudad de Murcia o Molina de Segura, donde -según relataron- se hizo sentir durante bastantes segundos.
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