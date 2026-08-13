Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trajes EPI BomberosMilitar detenido CartagenaSupermercados 15 de agostoJuanes San Pedro del Pinatar
instagramlinkedin

Movimientos telúricos

Registran un ligero temblor en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía

El movimiento se originó en Zurgena, un municipio de la provincia de Almería

El terremoto se originó en la localidad de Zurgena (Almería).

El terremoto se originó en la localidad de Zurgena (Almería). / IGN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

Los últimos meses han dejado importantes informaciones al respecto de terremotosque han tenido lugar en el mundo y han provocado graves daños para las vidas humanas. Si bien la Región de Murcia no ha tenido que lamentar ni siquiera daños materiales, también ha sido testigo de varios movimientos telúricos.

Algunos, como el que tuvo lugar sobre las nueve de la noche de este jueves, pasaron desapercibidos. Se trató de un seísmo de magnitud 1,8 con una profundidad de 7 kilómetros. Pero otros sí que se hicieron notar e incluso provocaron algún que otro susto entre los habitantes del territorio regional.

Noticias relacionadas

Con origen en Pliego, un terremoto de magnitud 4.1 en la escala de Richter hizo temblar las edificaciones de los municipios colindantes y de zonas más allá como la ciudad de Murcia o Molina de Segura, donde -según relataron- se hizo sentir durante bastantes segundos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  3. Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
  4. Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña
  5. El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez
  6. Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
  7. Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
  8. A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia

Registran un ligero temblor en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía

Registran un ligero temblor en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía

El PP reclama al Gobierno de España un nuevo modelo de oposición docente

El PP reclama al Gobierno de España un nuevo modelo de oposición docente

El eclipse deja en la Región 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos

El eclipse deja en la Región 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos

La bandera amarilla pide precaución en el baño en nueve playas de la Región este jueves

La bandera amarilla pide precaución en el baño en nueve playas de la Región este jueves

El Consorcio invierte 260.000 euros en los trajes EPI para los 30 nuevos bomberos que se incorporan en octubre

El Consorcio invierte 260.000 euros en los trajes EPI para los 30 nuevos bomberos que se incorporan en octubre

Los precios encadenan dos meses de subidas en la Región: el IPC, al 3,7% en julio

Los precios encadenan dos meses de subidas en la Región: el IPC, al 3,7% en julio

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?
Tracking Pixel Contents