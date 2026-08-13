Los precios encadenan dos meses de subidas en la Región: el IPC, al 3,7% en julio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,7% en la Región de Murcia en julio en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan 2 meses de subidas en Murcia. En términos mensuales, la inflación en la Región de Murcia aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.

Donde más subieron los precios en la comunidad respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,7% más que en julio de 2025 (+2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,3% más (+0,3 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,9% más (+1,2 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,4% más (-0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5% (+0 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 2% (-0,1 puntos) y información y comunicaciones, un 2,1% (+2,4 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

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Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).