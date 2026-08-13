El PP reclama al Gobierno de España un nuevo modelo de oposición docente

l diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha reclamado al Gobierno de España un nuevo modelo de acceso a la función pública docente que garantice una mayor objetividad, transparencia y seguridad jurídica para todos los aspirantes, al tiempo que establezca criterios de evaluación homogéneos en el conjunto de España.

Albaladejo ha señalado que las recientes oposiciones de Primaria y Secundaria celebradas en toda España “han vuelto a poner sobre la mesa un debate que ni es exclusivo de la Región de Murcia ni es nuevo”, ya que desde hace años comunidades autónomas, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y expertos en educación vienen planteando la necesidad de revisar el actual sistema de acceso.

“El procedimiento selectivo vigente fue diseñado hace décadas y no siempre permite valorar de manera integral las competencias profesionales que exige hoy el ejercicio de la docencia”, ha afirmado el diputado popular, quien considera necesario avanzar hacia un modelo que combine el rigor de las pruebas con una valoración más completa de las capacidades de los futuros docentes.

El parlamentario del PP ha recordado que la regulación básica del acceso a la función pública docente corresponde al Gobierno de España, por lo que “cualquier modificación sustancial del modelo requiere del impulso del Ministerio de Educación y de un trabajo coordinado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación”.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para instar al Gobierno de España a convocar con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Educación y abordar con las comunidades autónomas una revisión del actual modelo de acceso a los cuerpos docentes.

Albaladejo ha defendido que la reforma debe reforzar “la objetividad, la transparencia, la seguridad jurídica y la homogeneidad en la evaluación”, además de reducir la discrecionalidad en la corrección de las pruebas, establecer criterios comunes de evaluación y mejorar la formación y coordinación de los tribunales. “Los opositores deben saber que, con independencia del territorio en el que se examinen, van a ser evaluados con las máximas garantías y con criterios claros y homogéneos”, ha subrayado.

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Convocatoria de todos los implicados

Finalmente, el diputado regional ha reclamado la creación, junto a la Conferencia Sectorial, de un grupo de trabajo en el que participen las comunidades autónomas, representantes del profesorado, organizaciones sindicales y expertos en educación, con el objetivo de elaborar una propuesta consensuada de reforma. “Se trata de mejorar el sistema de acceso para seleccionar a los mejores profesionales y, al mismo tiempo, ofrecer a quienes se presentan a una oposición docente un procedimiento más justo, transparente y garantista”, ha concluido.