Salud
El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
El 112 contabilizó ocho incidencias provocadas por aglomeraciones de personas, la mayoría de ellas en la costa de Cartagena
El Servicio Murciano de Salud (SMS) atendió desde ayer a las siete de la tarde hasta las nueve de la mañana de hoy a 32 personas por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse, sin que ningún caso fuera grave, requiriera ingreso hospitalario o intervención quirúrgica, informó este jueves la Consejería de Salud.
27 de estas 32 personas fueron atendidas por los servicios de Urgencias de los hospitales de la Comunidad. Las 5 restantes, por su parte, fueron atendidas en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Región.
Además, el 061 no realizó asistencias exteriores relacionadas con un eclipse que no se dejó ver en todo su esplendor en la Región de Murcia debido a las nubes que brotaron por el cielo por la tarde, antes de la hora del fenómeno astronómico. En el Noroeste tuvieron especial suerte, ya que los nubarrones, que provocaron hasta lluvia, se despejaron minutos después de que la luna ocultara el sol, permitiendo a cientos de personas verlo desde el paraje del Cristo de Archivel, en Caravaca de la Cruz.
La Consejería de Salud previó que las 49 bases fijas y las 3 bases operativas con motivo del Plan Verano de la Gerencia del 061 estuvieran en estado de alerta, junto con el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 para atender posibles incidencias.
Además, las puertas de Urgencias de los diferentes hospitales del SMS estaban preparados para prestar asistencia en el caso de que se hubieran producido lesiones derivadas de una incorrecta exposición durante el eclipse.
El 112 también tuvo faena
Por otro lado, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 contabilizó ocho asuntos relacionados con el eclipse solar: cuatro correspondieron a asuntos de seguridad ciudadana y otros cuatro a obstáculos en la vía, todos ellos provocados por aglomeraciones de personas. La mayoría de ellos (4) en zonas de playa de Cartagena. Desde el 112 señalaron que ninguno de estos incidentes fue especialmente destacable.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó este lunes el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia, en situación de preemergencia. En el dispositivo participaron cerca de 500 efectivos, entre policías locales, voluntarios de protección civil, agentes medioambientales, brigadas forestales y personal adscrito a la Gerencia del 061.
El área de Medio Ambiente limitó el tránsito de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesan terrenos forestales desde las seis de la mañana del día 12 hasta las siete de la mañana de este jueves.
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