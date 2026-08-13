Emergencias
El Consorcio invierte 260.000 euros en los trajes EPI para los 30 nuevos bomberos que se incorporan en octubre
La comisión permanente del CEIS dio también luz verde a la convocatoria de 3 plazas de sargento y 4 de cabo mediante promoción interna
La comisión permanente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) aprobó en su última reunión la licitación del contrato de suministro de los equipos de protección individual (EPI) que emplearán los bomberos que se incorporarán al trabajo en el mes de octubre, una vez que concluya el proceso selectivo.
El contrato, cuyo coste asciende a 260.000 euros, tiene por finalidad dotar a los 30 nuevos efectivos del material necesario para que sus funciones diarias se desarrollen con seguridad. Los equipos incluyen calzado, trajes, linternas, cascos, equipos de respiración, etc.
La noticia se dio a conocer este jueves por parte del Gobierno regional, después de que esta semana La Opinión informara de que un delegado de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Consorcio había denunciado a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la falta de trajes EPI, señalando que un efectivo presente en el incendio de Fuente Álamo no pudo participar en la extinción porque no contaba con un equipo de protección estructural apto, no caducado y en condiciones reglamentarias de uso.
Este mes se pretende autorizar una nueva convocatoria que permitirá sumar 47 bomberos más a la plantilla
Asimismo, la comisión dio luz verde a la convocatoria de 3 plazas de sargento y 4 de cabo mediante promoción interna. Los procesos selectivos para acceder a estos puestos operativos del Consorcio se pondrán en marcha el próximo mes de septiembre, con una duración aproximada de 3 meses.
Este mes de agosto está previsto convocar nuevas reuniones de este órgano para aprobar diversos contratos de servicios y material, así como para autorizar una nueva convocatoria que permitirá incorporar a 47 bomberos más a la plantilla del CEIS.
Será la primera vez que se celebren con las nuevas bases consensuadas con los sindicatos, que permitirá reducir la duración del proceso selectivo de 24 a 12 meses, sin afectar a la calidad y exigencia en la selección del personal.
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