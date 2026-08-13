La bandera amarilla pide precaución en el baño en nueve playas de la Región este jueves

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este jueves, 13 de agosto, con nueve banderas amarillas en playas de Cartagena y San Javier, por lo que se recomienda extremar la precaución durante el baño y atender en todo momento las indicaciones de los socorristas.

En Cartagena, la bandera amarilla ondea en Calblanque, Galúa, Las Sirenas y Entremares. Además, en Calblanque se ha balizado en rojo un tramo de 90 metros de playa situado junto al espigón derecho, por lo que el baño debe evitarse en esa zona.

En San Javier, los cinco puestos con bandera amarilla se encuentran en Pedrucho Norte, Pedrucho Centro, Pedrucho Sur, Arenal Sur y Banco del Tabal. También permanece balizado en rojo un tramo de 40 metros en Arenal Sur.

La bandera amarilla indica que el baño está permitido, pero exige máxima precaución, mientras que la bandera roja supone la prohibición de entrar al agua. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 actualiza durante la jornada el estado de las playas y recuerda la importancia de seguir las instrucciones de los socorristas.

El Plan Copla mantiene durante julio y agosto su periodo de riesgo alto y cuenta este verano con alrededor de 300 efectivos y 140 puestos fijos de vigilancia en la costa y zonas de baño de la Región de Murcia.