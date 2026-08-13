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Antelo y Virginia piden "devolver a los menas a sus países"

Los exmiembros de Vox utilizan las manifestaciones desde Marruecos favorables al regreso de los menores como argumento

Los dos diputados autonómicos José Ángel Antelo y Virginia Martínez antes de una sesión en la Asamblea.

Los dos diputados autonómicos José Ángel Antelo y Virginia Martínez antes de una sesión en la Asamblea. / L. O.

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La Opinión

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José Ángel Antelo y Virginia Martínez han exigido al Gobierno regional que mande de vuelta a los menores no acompañados a su país de origen. Proponen hacerlo con los "mecanismos contemplados en la Ley de Extranjería y dando cumplimiento a los compromisos alcanzados en esta materia".

Antelo ha reclamado al Ejecutivo autonómico que “se ponga a trabajar y aproveche esta oportunidad para que los menores puedan regresar con sus padres a sus países de origen”, especialmente después de las manifestaciones procedentes de Marruecos favorables al regreso de sus menores.

“Hemos escuchado a Marruecos diciendo que quiere que sus menores vuelvan a su país y hemos visto a madres reclamando a sus hijos en la frontera de Ceuta" ha señalado.

Antelo y Virginia señalan que esta cuestión fue incluida entre los compromisos alcanzados en materia presupuestaria y han exigido al Gobierno regional que "deje de mirar hacia otro lado y utilice todos los instrumentos legales a su alcance".

“Si esos menores tienen padres y una familia que los reclama en su país, la prioridad debe ser reunirlos con ellos atendiendo al interés superior del menor”, han argumentado.

En este sentido, ambos han rechazado que la respuesta de las administraciones españolas pase automáticamente por asumir de manera la tutela de menores que pueden regresar a "un entorno familiar adecuado en sus países de procedencia".

“Un menor debe estar, siempre que sea posible y seguro, con sus padres,con su familia y en su entorno", indican. Desde su punto de vista, "allí es donde puede recibir el cuidado y el acompañamiento necesarios para salir adelante".

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Concluyen que por esto último exigen al Gobierno regional que "actúe y que cumpla los compromisos adquiridos".

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