Vox acusa a López Miras de reformar de la Ley de Hacienda para evitar presentar Presupuestos: "Ha copiado las peores prácticas de Sánchez"

Vox se revolvió este miércoles contra el decreto-ley aprobado por el Gobierno autonómico la semana pasada y publicado ayer en el BORM, que modifica la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Ante la Asamblea Regional, el portavoz parlamentario de la formación de Abascal denunció que esta reforma le permitirá saltarse el control parlamentario y gastar fondos sin presentar un presupuesto ante el Parlamento. "Se autoriza a sí mismo a hacer lo que le dé la gana, modificando y generando nuevas partidas presupuestarias con un dinero que no tiene y que dice que va a tener. López Miras ha copiado las peores prácticas de Pedro Sánchez", manifestó Rubén Martínez Alpañez.

La exposición de motivos del decreto expone la "necesidad de disponer, con carácter inmediato, de un cauce ágil y jurídicamente seguro que permita incorporar al presupuesto de gastos aquellas previsiones de ingresos superiores a las inicialmente contempladas que resultan indispensables para hacer frente a compromisos ineludibles de la Administración regional". En concreto, se refiere expresamente a la financiación del incremento retributivo de los empleados públicos, a la atención de las nuevas necesidades de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y a las mayores necesidades de gasto sanitario y educativo derivadas del incremento poblacional que viene experimentando la Región.

No ha entendido el PP que no tiene mayoría absoluta y que no pueden ocultar a base de decretos su incapacidad para gobernar Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox Asamblea

Desde la Consejería de Hacienda señalaron que la normativa autonómica vigente dificultaba que ese incremento se incorpore realmente como financiación adicional. De esta forma, el Proyecto de Presupuestos de 2025, prorrogado en la actualidad, introdujo una limitación adicional a la autorización de generaciones de crédito derivadas de ingresos finalistas no previstos, al condicionarla a que no existan créditos ya ejecutados o pendientes de ejecución suficientes para justificar dichos fondos.

Con la modificación en vigor, el Ejecutivo ya puede gestionar los fondos extra, pero Vox considera que la solución solo podía presentarse en forma de nuevos presupuestos. "No ha entendido el Partido Popular después de tres años que llevamos ya en esta legislatura que no tiene mayoría absoluta y que no pueden ocultar a base de decretos su incapacidad para gobernar. El PP tenía que haber presentado un presupuesto para el ejercicio 2026 y diez meses después no lo ha hecho. Ya dijimos que estaba en riesgo hasta el pago de las nóminas", afirmó, recordando que su partido le presentó un "conjunto de mínimos" para llegar a un acuerdo e impulsar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma hace más de un mes y del que no han obtenido respuesta.

Para Martínez Alpañez, el PP tiene que llegar a acuerdo con Vox, "que es lo que le dijo la ciudadanía", indicando que la otra alternativa es "acordar con el Partido Socialista o acordar con los tránsfugas de la Asamblea Regional, como ya hizo en la legislatura anterior, pero no puede hacer lo que ha hecho con ese decreto".

El decreto-ley precisa que se trata tan solo de una "reforma del marco procedimental"

En Vox recriminan a López Miras que, teniendo la Región de Murcia "quebrada", publiquen en agosto, "con nocturnidad y alevosía", un decreto que "tambalea la separación de poderes y el Estado de Derecho".

Martínez Alpañez quiso dejar claro que "Vox no se opone a que la Región reciba los recursos que le corresponden ni a que se atienda a la dependencia o a los servicios públicos", pero sí a que "el PP convierta la generación de crédito en un cajón de sastre permanente que le permita gastar por encima de lo presupuestado sin rendir cuentas ante esta Asamblea".

En este sentido, insistió en que "nada distingue ya la práctica de López Miras con la del déspota y traidor Pedro Sánchez: sin presupuesto, sin proyecto y gobernando exclusivamente para mantenerse en el sillón".

El decreto publicado en el BORM precisa que la modificación "se limita a modificar puntualmente el régimen jurídico general y permanente contenido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región" y "a derogar un precepto de la Ley de Presupuestos de 2025 que introducía una limitación procedimental a dichos procedimientos, sin alterar por ello el estado de ingresos y gastos aprobado". Se trata, insisten desde el Gobierno regional en dicho texto, "de una reforma del marco procedimental habilitante para la gestión".