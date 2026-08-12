Tres centros de FP de la Región, seleccionados a nivel nacional por sus proyectos de innovación

Tres centros educativos de la Región (dos de Murcia y uno de Cartagena) han sido seleccionados en la X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza, y recibirán financiación para el desarrollo de sus proyectos de innovación durante el próximo curso.

En la Región han sido seleccionados el CIFP Carlos III (Cartagena), por su proyecto de laboratorio de marketing inclusivo y agentes de voz accesibles con IA para centros, asociaciones, organizaciones y empresas, y el IES José Planes (Murcia), por su FarmacIA para el alumnado que estudia el módulo de Farmacia y Parafarmacia.

Además, en la modalidad de proyectos en red, ha sido seleccionado el IES Juan Carlos I (Murcia), por Raíces del mañana- horizonte suelo sano 2050: Sinergia intermodular y empleo verde en la FP bajo la directiva UE 2025/2360, para monitorizar la salud del suelo y desarrollar equipos ‘open hardware’ y kits de ciencia ciudadana para facilitar el análisis de los suelos, en el que colabora el IES Profesor Luis Graíño de Huelva.

Los tres centros de la Región han sido seleccionados junto a otros 37 de todo el país, en una convocatoria a la que se han presentado 365 institutos a nivel nacional.

La comisión evaluadora ha tenido en cuenta especialmente el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social. Asimismo, se ha valorado la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas, la calidad de los planes de trabajo y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los tres centros de la Región recibirán una dotación de más de 25.000 euros.

40 proyectos de FP en toda España

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, 2026-2027, está organizada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, con la colaboración de la Fundación Deloitte. A nivel nacional se conceden 511.839 euros para el desarrollo de 40 proyectos de FP, que involucrarán a 2.541 estudiantes, 264 docentes, 70 entidades colaboradoras y 68 centros.

Entre la temática de los proyectos se encuentran la inteligencia artificial, los drones, la accesibilidad, la economía circular, la industria inteligente y la sostenibilidad.

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Los proyectos seleccionados abarcan las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Agraria, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad, entre otras, reflejando la creciente conexión entre la Formación Profesional, la innovación tecnológica y los retos de empresas y administraciones.