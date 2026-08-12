La Región de Murcia invierte casi 5 millones para la instalación de placas solares en todos sus centros de salud

El objetivo de la autonomía energética se centra, sobre todo, en aquellas infraestructuras claves que constituyen los pilares básicos del modelo de sociedad democrático español. La sanidad es uno de estos sectores fundamentales y, por eso, desde el Ejecutivo regional transmiten su esfuerzo por dar el paso definitivo hacia las energías renovables para, por una parte, construir una Comunidad más sostenible y, por otra, librarse del yugo de los hidrocarburos.

En este sentido, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha culminado la instalación de placas solares en 66 centros de Atención Primaria para mejorar la eficiencia energética con una inversión de 4,7 millones de euros y que supondrá un ahorro anual de más de 700.000 euros.

El mejor ejemplo de esto, hasta el momento, en el territorio levantino es el centro de salud de Monteagudo en el que hoy estuvo la Isabel Ayala, consejera de Salud. En este espacio se han instalado 56 módulos fotovoltaicos que, de acuerdo con Ayala, ahorrarán el 47 por ciento de la factura eléctrica. Asimismo, reducirán 15 toneladas de dióxido de carbono al año. La inversión para todas estas acciones fue cercana a los 34.000 euros, indicó la consejera.

Ayala hizo balance de estas inversiones enmarcadas en las medidas de eficiencia energética previstas en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria (EMAP) 2023/2026. Agregó, por otra parte, que los centros de salud de la Región ahorrarán más de 700.000 euros cada año.

Esta cifra representa un 33 por ciento del consumo anual, en función de la evolución del precio de la electricidad y de las fluctuaciones del mercado, así como una reducción previsible anual de más del 25 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Objetivo

La consejera de Salud quiso destacar que “se ha cumplido el objetivo contemplado en la EMAP de que todos los centros de salud de titularidad autonómica estén equipados con instalaciones fotovoltaicas en 2026”, y añadió que “una de nuestras prioridades era la mejora del parque inmobiliario de la Atención Primaria mediante altos niveles de exigencia de calidad en los edificios de nueva construcción y la rehabilitación de los existentes”.

El objetivo de estas inversiones es mejorar la sostenibilidad global de los edificios y la mejora de la calidad energética. En particular, se busca la reducción del consumo de energía eléctrica convencional, la disminución de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y el aumento de la eficiencia energética de las instalaciones. El periodo de amortización de la inversión es de cinco años.

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El contrato global para la dotación de los 66 centros está financiado en un 40 por ciento por la Comunidad y en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia.