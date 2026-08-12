Los regantes de la Región podrán pedir 1,48 hectómetros cúbicos de agua almacenada

Los regantes de la Región de Murcia podrán solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el aprovechamiento de 1,48 hectómetros cúbicos almacenado en los embalses de laminación de la cuenca y susceptible de asignación durante el presente año hidrológico.

Informa la CHS que el volumen desembalsable se distribuye entre el embalse de Los Rodeos, con 1,36 hm³, y el embalse del Cárcabo, con 0,12 hm³. Los usuarios interesados deberán presentar una solicitud ante el organismo de cuenca y justificar el déficit de demanda que pretenden atender con estos recursos.

La Confederación Hidrográfica ha abierto un plazo de quince días, a partir de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para solicitar el agua desembalsada. Para cursar la solicitud, los interesados podrán presentarla a través del registro eelectrónico común o de forma presencial en la sede de la CHS.

Asimismo, el desembalse quedará condicionado a la calidad que presenten las aguas en el momento de efectuarlo y no podrá realizarse si se detecta la aparición de bacterias o si su calidad pudiera afectar a las aguas circulantes por el río. La asignación del volumen estará sujeta a posibles modificaciones, tanto al alza como a la baja, en función de las necesidades de la CHS.

El aprovechamiento se realizará mediante la incorporación de los recursos al sistema único de explotación. De este modo, los usuarios autorizados podrán derivar cantidades equivalentes a través de sus propias captaciones o, cuando corresponda, mediante las infraestructuras del postrasvase Tajo-Segura, aplicando las pérdidas por transporte que procedan.

Los recursos procedentes de obras de defensa contra avenidas están a disposición de la Confederación, que puede destinarlos, previa autorización, a aliviar déficits puntuales, conforme a lo establecido en la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

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Los volúmenes autorizados deberán aprovecharse antes del 30 de septiembre de 2026. La Dirección Técnica de la CHS determinará la tarifa correspondiente en función de los gastos ocasionados por el desembalse, mientras que la utilización de infraestructuras del Estado dará lugar a la liquidación de las tarifas legalmente previstas. Por último, las autorizaciones no serán prorrogables, no admitirán subrogación y podrán ser revocadas por razones de interés público en los supuestos previstos legalmente.