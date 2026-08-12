El PP denuncia que el Gobierno central prevé dejar sin parada fija de autobús a La Manga, el aeropuerto de Corvera, Cartagena y Alcantarilla

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha denunciado que "el nuevo Mapa Concesional del transporte de viajeros por carretera pretende dejar sin parada fija de autobús a destinos tan importantes para la Región de Murcia como La Manga del Mar Menor, Cartagena, Alcantarilla y el Aeropuerto Internacional Región de Murcia de Corvera”.

Bernabé considera que es un "auténtico despropósito" que el Gobierno central "plantee eliminar conexiones estables en los lugares que más las necesitan"

Bernabé ha subrayado que La Manga del Mar Menor es el principal foco turístico de la Región y cada verano recibe a cientos de miles de visitantes, por lo que considera “incomprensible” que el Ejecutivo central pretenda relegarla en la planificación estatal del transporte.

El senador popular ha advertido asimismo de que la propuesta afecta a otros puntos estratégicos como Cartagena y Alcantarilla, así como al Aeropuerto Internacional Región de Murcia de Corvera y al Puerto de Cartagena.

Por otro lado, sacó pecho al afirmar que el Gobierno de la Región de Murcia ha presentado "una serie de fundadas alegaciones en contra del trazado diseñado por el Ministerio de Transportes del nuevo Mapa Concesional del transporte de viajeros por carretera, en el que zonas de alta atracción turística de la Región de Murcia quedan seriamente perjudicadas".

Como era esperable, ha respaldado las reivindicaciones del Ejecutivo regional y ha reclamado al Ministerio de Transportes que “escuche, rectifique y atienda unas alegaciones que responden a necesidades objetivas de los ciudadanos y del sector turístico y económico de la Región”. Lo ha hecho a través de una batería de preguntas presentadas en el Senado, para que sean respondidas por el Ministerio

Para el senador del PP, la planificación del transporte debe servir "para vertebrar el territorio y facilitar la movilidad, no para generar nuevas desigualdades y perjudicar a quienes viven, trabajan o hacen turismo en la Región de Murcia”.

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Por todo ello, Bernabé ha exigido al Gobierno de España que garantice que La Manga, Cartagena, Alcantarilla, el Aeropuerto Internacional Región de Murcia y el Puerto de Cartagena mantengan una parada fija de autobús. Concluye indicando que la Región de Murcia no puede permitir "este agravio".