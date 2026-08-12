El mal tiempo deja paso a un espectacular eclipse en Caravaca

Lo que comenzó como una desilusión debido a la cantidad de nubes que hasta minutos antes del eclipse había en buena parte del término municipal de Caravaca, llegando incluso a llover, se tornó en ilusión cuando, minutos después de que la luna tapara el sol, el viento despejó las nubes y las cientos de personas que se congregaron en el paraje del Cristo en la pedanía de Archivel pudieron disfrutar del eclipse, que llegó a completarse al 98 por ciento.

El Ayuntamiento de Caravaca, en colaboración con Astroversia, organizó un visionado del eclipse con la posibilidad de verlo desde diferentes telescopios solares dotados con filtros blancos y de nitrógeno.

Pese al mal tiempo, cientos de personas optaron por ese paraje para pasar la tarde en familia y poder disfrutar del espectáculo. También se vieron aficionados a la astronomía con sus telescopios, así como a la fotografía para poder captar el momento en el que el sol se ocultó en el horizonte.

Un grupo de personas se reúne para ver el eclipse en Archivel, Caravaca. / Enrique Soler

Desde Astroversia, Gema García de Maya explicó que "aunque la previsión meteorológica durante la tarde nos ha tenido en vilo, hemos podido disfrutar del momento de mayor ocultación, así como el proceso de recuperación", destacando que "hemos podido ver el 2% de sol sobre el horizonte y haciendo la observación con telescopio, teniendo la oportunidad la gente que ha querido fotografiar el sol de hacerlo a través de telescopio".

El Ayuntamiento y Astroversia organizaron un visionado desde distintos telescopios

Entre las propuestas más destacadas figura la instalación de un planetario en la ermita de San Sebastián, donde se proyectó 3CLIPSE, la película oficial sobre los eclipses solares, coproducida por Astroversia junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los principales planetarios de España y Portugal.

La responsable de Turismo, Ana Belén Martínez, señaló que "esta programación forma parte de la estrategia municipal para seguir consolidando un modelo de turismo sostenible de experiencias que combine ciencia, naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura, generando nuevas oportunidades para el municipio y ampliando la oferta turística durante el verano".

Acudieron tanto familias como aficionados a la astronomía con sus propias herramientas

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, destacaba que "los ciudadanos han podido disfrutar del eclipse en un lugar seguro y en un sitio histórico", y recordaba que en el emplazamiento del Cristo de Archivel se encuentra un yacimiento romano de las época de las guerras entre Julio Cesar y Pompeyo: "Qué mejor que un sitio con historia y con unas vistas al valle espectaculares". García destacó también "la amplia programación que hay en Caravaca, donde se vinculan diferentes sitios históricos, mezclados con el visionado de las estrellas, gracias a la poca contaminación lumínica que tienen los cielos del término municipal de Caravaca". "La programación, que se ha desarrollado entre julio y agosto, ha reunido actividades de divulgación científica, observación del cielo, experiencias inmersivas, propuestas familiares y actividades en la naturaleza, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan prepararse para vivir este fenómeno en las mejores condiciones y disfrutar de un verano marcado por la astronomía. En definitiva, una experiencia única, donde los asistentes pudieron descubrir la riqueza patrimonial y natural que tienen las pedanías del término municipal de Caravaca", concluyó el primer edil.

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La programación se completa con una nueva edición de ‘Te acercamos las Perseidas’, que durante todo el mes de agosto ofrecerá actividades de observación astronómica en algunos de los mejores enclaves del municipio, que en su mayor parte tendrá lugar en la ermita romana de La Encarnación. El calendario incluye las ‘Catas con Perseidas’ el próximo 15 de agosto, una actividad dedicada a la luna, y la propuesta ‘Mitos y Estrellas’, que pondrá el broche final al verano el 29 de agosto.