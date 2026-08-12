Astros
Un grupo de aficionados a la astronomía se 'fugan' de la Región de Murcia a Palencia para ver el eclipse en su máximo esplendor
Este grupo de personas escogen la provincia leonesa porque la ocultación del sol será del 100 por ciento y durará casi dos minutos
Europa Press
Algunos habitantes de la Región de Murcia han escogido trasladarse hasta otros territorios para disfrutar del eclipse en su máximo esplendor.
Se trata de medio centenar de aficionados a la astronomía en el territorio regional que se han subido a un autobús, este miércoles, con el objetivo de llegar hasta Astudillo (Palencia). El desplazamiento, sin embargo, está organizado desde hace meses, tal y como indicaron con anterioridad en su página web.
Estos entusiastas de los astros partieron hacia territorios leoneses desde Lorca durante esta madrugada, haciendo escala en varios municipios de la Región como Totana o Murcia. Lo cierto es que vivirán una jornada intensa porque volverán a la Comunidad tras la finalización del eclipse.
Eclipse al 100 por ciento
La elección de este destino no es casual. Palencia es uno de los puntos de España señalados por el Gobierno nacional para la observación total del eclipse. En otras palabras, la luna tapará totalmente al sol y oscurecerá por completo el cielo.
Una vez esto tenga lugar se verán fenómenos inéditos -desde hace más de 100 años, al menos- como el conocido anillo de diamantes que rodean al sol y que solo son observables cuando la luna lo tapa. Por otro lado, en este municipio la duración del eclipse total se extenderá hasta casi los dos minutos: un minuto y cuarenta y ocho segundos, concretamente.
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